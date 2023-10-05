身體無故出現瘀青？揭背後5個常見原因　肝、腎損壞影響凝血功能

明明沒印象有發生碰撞，身體卻莫名出現瘀青？這可能是你的健康出了問題，嚴重的話甚至是會危害到生命的重大疾病！



因此儂編整理了瘀青背後的五個常見原因，有些可以透過日常生活得到改善，但如果發現情況不對的話一定要就醫檢查，千萬不能輕忽了！

身上容易產生瘀青的5個原因，要留意自己的生活習慣～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 缺乏維他命

維他命C和K都具有促進凝血的功能，如果平時攝取不足，便容易導致血小板無法正常生成，儘管只是非常輕微的碰撞，都可能會造成身體產生瘀青，不過要補充維他命其實相當容易，可以先從日常飲食上面開始著手，常見的水果如番石榴、柑橘就是很好的選擇！

2. 慣性熬夜

千萬不要小看熬夜對身體的傷害！一但失去正常作息，就會在無形之中影響健康，如果造成肝臟功能損壞，進而影響凝血因子的製造，只要發生輕微的碰撞，都有可能在自己都沒發覺的情況下出現瘀青。

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3. 服用特定保健品

很多人平常都有吃保健食品的習慣，不過在特定的種類如魚油、銀杏中，會含有抗凝血的成分，長期下來便容易降低血液凝固能力，因此建議在服用前要根據自己的身體狀況評估，並且避免過量攝取，若出現不適狀況也要懂得求助專業，以防養生不成反傷身了。

4. 肝、腎功能惡化

當肝腎功能出現問題，演變為肝硬化、腎衰竭等疾病時，便會開始影響到血液的運作模式，連帶造成瘀青或是皮下出血的症狀，一般正常的瘀青應該在十天內就會慢慢消退，因此如果沒有改善，甚至範圍還逐漸擴大，就可能是身體出了狀況，勢必要盡快就醫檢查。

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5. 罹患白血病

白血病也就是俗稱的血癌，這種疾病會因為白血球異常導致造血功能無法正常運作，不過患者在初期時較不容易發現，發病的過程卻非常快速，其中身體出現大量不明瘀青就是典型的症狀之一，因此如果還伴隨莫名發燒、骨頭痠痛等症狀的話，一定要立即就醫檢查，以免錯過了黃金治療期！

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