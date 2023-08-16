你背負多少睡眠債？睡眠不足引發6大身體警號！皮膚蠟黃、易脫髮

到底什麼是睡眠債，這是很多人都不知道的。睡眠債的概念源自美國斯坦福大學睡眠醫療中心的創建者，也就是醫學博士William Charles Dement所提出的。其實，每一個人的身體都有著一本賬本，這一本賬本專門記錄我們的睡眠賬。一旦睡眠不足，身體就會自動為你記下這筆賬。



想要知道你的身體如何記賬很簡單，如果身體的這些部分在抗議罷工就懂了。如果以下的身體部分你都能對號入座，那麼就要好好整理自己的睡眠時間了。

6個代表你睡眠不足的警號，睡眠質和量都很重要！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 皮膚

長期睡眠不足，會讓皮膚變得暗黃、乾燥、長痘長斑。此外，從外貌上看起來會比許多同年齡的人來得衰老。還有就是頭皮較容易出油，而且脫髮也比平時來得多。

2. 心血管

經常睡眠不足會讓體內的血壓變得異常，心跳會變得不規律，這樣會讓心血管疾病的風險增加。

3. 免疫系統

如果偶爾睡不夠也就算了，一旦長時間都如此，那麼就很容易感覺到頭暈頭痛，還會讓免疫力下降，所以會比平常來得容易生病。嚴重的話還會導致食慾不振，美食當前都食之無味。

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4. 交感神經

擁有足夠的睡眠做起事來都事半功倍，反之就會記憶力下降，反應也會比平時來得遲鈍，判斷能力自然也變得差。此外，睡眠不足也會影響情緒，很容易就會暴怒。

5. 內分泌

睡眠不足會影響我們的內分泌，對女性尤其嚴重，會讓月經經期變得紊亂，甚至不順。另外，內分泌也會讓身體變得肥胖，所以想要減肥，那麼一定要有充足的睡眠。

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6. 眼睛

睡眠不足眼睛自然就會覺得累，太累的話就會覺得乾澀，眼睛的肌肉也會覺得疲勞，會輕易流眼淚。長久下去還會有黑眼圈和眼袋，影響個人妝容。

那麼怎樣才算是失眠呢？

如果經常在床上翻來覆去都睡不著或超過30分鐘都睡不著那麼就屬於失眠了。也有一些人很淺眠，在晚上很容易醒來，如果一晚超過2次以上，醒來後又很難再入睡也屬於是失眠。此外，醒來之後還覺得很困倦，整個白天的精神狀態都不好，很難集中注意力，那麼表示睡眠質素不佳。

睡眠佔了我們一天里三分之一的時間，可見睡眠非常重要。如果面對失眠問題，那麼就要正視這個問題，可以做運動也可以在睡前喝牛奶甚至搭配精油，找出屬於自己的睡眠方式。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】