提神產品推薦｜快速提神單靠咖啡有副作用？安全抗疲勞靠這些！

提神產品推薦｜都市人的生活節奏急促，日夜操勞、捱夜通宵已是日常生活的一部分，睡眠不足不單影響隔天的身心靈，更影響工作效率。不想行屍走肉，唯有依靠咖啡因的幫助，早上一杯「回魂啡」相信亦是不少上班族女生的寫照。



咖啡因雖然在短期內被人體快速吸收達到提神效果，不過長期依賴咖啡因濃厚的咖啡、能量飲品，不單有機會咖啡因過量中毒易猝死，而且多喝易上癮，不單愈喝愈累，而且當中含有不少糖分炸彈，容易吸收過量卡路里！想了解更多咖啡因過量的後果，例如月經性偏頭痛，不妨按此了解更多！

快速提神單靠咖啡有副作用？（pakutaso）

若然提神飲品陷阱多，我們又無法早睡早起的話，難道只能依賴意志力嗎？其實我哋可以考慮其他有提神作用的食品代替：例如椰子水、茶飲、蘋果醋飲等，甚至攝取一些薄荷、辛辣、酸味食物亦可以。短暫的提神作用並未能夠滿足你所需？不妨試試以下這些提神產品吧！

提神產品推薦：1. Eve元氣補給梳打 HK$100/4罐裝

來自本地品牌的Eve元氣補給梳打採用植物配方， 能夠補充流失的營養並啟動大腦，有效協助肝臟排毒，舒緩身體負擔，而且更可以舒緩宿醉感。特別適合工作繁忙，需要應酬的大家！

提神產品推薦：1. Eve元氣補給梳打 HK$100/4罐裝（品牌提供）

提神產品推薦：2. Sticksology 醒神檸檬綠茶 HK$590

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茶葉與咖啡的作用類似，兩者都含有咖啡因，能夠刺激中樞神經系統產生醒神效果。茶飲中咖啡因含量較低，能夠溫和地阻隔了腺苷的神經系統傳送，增強警覺性及抗睡意，而綠茶更是含有豐富茶多酚，茶多酚具有抗氧化功效，女生多喝亦有益處。

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提神產品推薦：3. KOS Bolt from the Blue 提神藍色螺旋藻混合物 電子加強漿果味 237g

購買方法：iHerb 官網（HK$275.55）

藍色螺旋藻有著強大的營養成分及健康益處，不少超級食品（Super Food）粉末混合物中亦有發現螺旋藻成分，而進食天然的藍色螺旋藻不單可以提神，更可以獲得高濃度的抗氧化功效。

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提神產品推薦：4. NaturesPlus Kalmassure 鎂粉 粉色提神檸檬水 408g

購買方法：iHerb 官網（HK$165.69）

鎂作為可或缺的礦物質之一，必需由食物中攝取，鎂在骨骼保健、新陳代謝和肌肉運作中也扮演了重要角色。若然你嘗試過維他命B群後無效，不妨攝取鎂吧，它更能夠幫助減低疲倦感、支援神經和肌肉放鬆。

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提神產品推薦：5. NOW Foods 精油醒腦提神 30ml

購買方法：iHerb 官網（HK$97.69）

香氣除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色，亦可以起到提升專注力的作用。這款醒腦提神的精油，含有檸檬油及葡萄柚油，只需數滴即可令房間圍繞著香氣。

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