今日新聞8分鐘｜吐公貨Van直撼貨車｜麻雀館傳奇人物林國強離世

上水酷熱38.9度｜指標球場錄得42度 籃球仔照打波 半日飲5支水

受高空反氣旋影響，今日（5日）天晴酷熱吹微風，天文台總部下午2時半後錄得今年氣溫新高，今年打入最熱首20位之一。上水氣溫指標——北區運動場的籃球場中午過後，顯示屏「驚現」氣溫攝氏42度，而該區自動氣象站在約下午3時更錄得38.9度高溫。

警港島冚黃賭毒打擊黑幫收入來源 拘119人

警方港島總區刑事總部，聯同港島各個警區早前（7月21日至8月3日）一連2星期展開代號「智鼓」的反黑社會執法行動，搗破5個色情處所、7個非法賭場，以及製毒工場和詐騙集團等，行動共拘捕119人，包括75男44女，部份被捕人士有三合會背景。

麻雀館傳奇人物「雞叔」林國強離世 與千金小姐閃婚堪比食十三么

本地麻雀館界傳奇人物、「鷄記蔴雀館」第二代負責人「雞叔」林國強於上月18日安詳離世，享年105歲，將於下周日（11日）設靈。他在8歲便睡麻雀枱，早年當過警察，又做過業餘騎師贏過打吡冠軍，在母親離世後，正式接手「鷄記」業務。

銅鑼灣友光大廈修牆工遭欠逾20萬元薪金 棚架掛橫額控「無飯開」

銅鑼灣軒尼詩道418至428號友光大廈外牆維修工程，爆出欠薪風波。《香港01》接獲工人求助，指自3月起為上址1至4樓進行外牆磁磚飾面裝修，卻一直被拖糧，至今逾10名工友，被欠20至30萬元薪金，遂於今日在大廈外牆棚架掛起橫額控訴。部分工友手停口停：「我哋工友呢，有啲都冇咩工開嘅，依家事實係好少工開嘅，俾佢欠咗呢啲錢，我哋去邊度食飯呢？」

港鐵東涌至欣澳10.26提早收車 料數千人影響 將安排免費接駁巴

港鐵今日 (5日)宣佈，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前2小時收車，預計影響數千人，機場快線則不受影響。港鐵指，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站，如安裝工作順利進行，東涌綫於翌日恢復正常服務，頭班車如期開出。

意大利旅遊巴撞欄 中國遊客10多人傷 導遊死亡

中國駐佛羅倫斯總領事館指出，一輛載有25名中國公民的旅遊巴，8月4日下午在意大利中部城市阿雷佐（Arezzo）附近發生交通事故，造成1人死亡、1人重傷，另有10多人輕傷。

車Cam｜吐露港公路貨車疑停下 貨Van收掣不及直撼車尾 司機不治

吐露港公路往九龍方向今日（5日）發生交通意外，一輛客貨車直撼密斗貨車車尾，司機被困由消防員救出，昏迷送往搶救後，證實不治。事發於下午2時許，車Cam片段顯示，一架密斗貨車懷疑停在慢線，客貨車沿慢線行駛時懷疑收掣不及，直撼密斗貨車車尾。客貨車車頭嚴重變形，碎片散落一地，至於密斗貨車的車尾亦有輕微損毀。

觀塘的士駛上行人路 保安上前趕走狠批︰離晒譜 網民估呢個原因

駕駛時一定要注意安全，不應輕易駛上行人路。網上流傳1條影片，可見晚上有的士駛上觀塘巧明街行人路，保安員見狀狠批「都離晒譜真係」，立即趕走的士和拍攝情況，的士司機依言駛回行車路離開，事件中無人受傷。

日圓升值｜市民稱不影響外遊 未料匯價急變 兌換「蝕咗少少」

日本央行加息，每百日圓兌港元，由曾低見4.85算後回升，記者今日到找換店視察，見日圓買入價已升至5.33算。有計劃月內到日本外遊的市民表示，原以為匯率會一直下跌，豈料短期內上持續升，所以未有於日圓最低位時兌換更多，不過形容損失不太多，「蝕咗少少，但都係百零蚊」，亦會繼續到日本外遊消費。

全民運動日｜市民學劍擊 撐江旻憓新發展 小童：要張家朗把劍

「全民運動日2024」於今日（4日）舉行，沙田源禾路體育館劍擊攤位大受歡迎，提供膠劍讓市民學習劍擊基礎，有年屆76歲的婆婆第一次耍劍，覺得難度很高，期待可以揮真劍。有小朋友表現興奮，不斷追問教練「要用張家朗把劍」。