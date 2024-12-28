今日新聞8分鐘｜元朗厦村獨行賊鬼祟偷單車｜澳洲服裝店送衫

炮台山住宅疑燒衣紙引起火警 男住客穿鴛鴦鞋急忙逃生

周五（27日）晚上11時許，警方接報炮台山英皇道建基大廈一名男住客報案，指其住宅單位起火；報案人已逃出屋外暫避。消防員趕至現場，開喉進入單位灌救，並協助約30多名居民疏散到地面安全位置。而同時早上9時許，馬鞍山恒安邨亦有住戶疑新居入伙，燒衣紙「拜四角」引致火警，一日內發生兩宗拜神火。

車Cam直擊｜荃灣的士出迴旋處追撞電單車 鐵騎士被推前人仰車翻

荃灣發生交通意外。網上流傳一段車Cam片段，顯示星期四（26日）上午11時許，一輛的士及電單車在荃青交匯處發生碰撞，鐵騎士事後受傷倒地。片段可見，電單車由青荃路往荃青交匯處方向行駛，至荃灣出口時，其因應交通情況收慢，詎料尾隨一輛的士懷疑收掣不及，從後直撞電單車車尾，電單車隨即被推前，鐵騎士亦失去平衡，人仰車翻倒地受傷，片段就此結束。

趙薇今宣布離婚多年 「前夫」黃有龍本周初被指欠債7.53億遭入稟

內地影星趙薇丈夫黃有龍被指拖欠一間公司約7.53億元，該公司本周一(23日)入稟香港高等法院，向黃有龍追討欠款。事隔5日，趙薇今日（28日）發文稱，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關系在法律上早已解除。」文中又稱，任何關於黃有龍的事件、言論或新聞報道都與她無關，並懇請各方承認這些事實，避免將她捲入虛假的關聯或無根據的報道。

澳門5人被高薪誘騙至柬台做電信詐騙 包括16歲男學生

犯罪集團誘騙他人到東南亞國家後，遭人口販賣、禁錮，被迫從事電信詐騙的情況近日死灰復燃，澳門司法警察局今日（27日）亦公布，有5名澳門人疑被高薪誘騙至東南亞國家及台灣地區參與電信網絡詐騙，當中年齡最小是16歲男學生，另有1人識破騙局未赴外地。司警提醒，市民切勿心存僥倖，因小利鋌而走險觸犯法律。

天眼直擊｜元朗厦村獨行賊鬼祟偷單車 臨近歲晚村民籲小心防盜

元朗厦村出現竊匪偷單車。有村民上載閉路電視片段及多張截圖至社交網站，指星期四（26日）晚上約11時，一名男子獨自走進厦村的錫降村，並在一間村屋外偷走一架單車。據村民指，賊人由新圍方向走到上址犯案，從「天眼」及相關截圖可見，一名身穿連帽外套的男子行經村口停車場時，並無蓋帽；但當他走近村屋時，隨即蓋上帽子，最後鬼祟地走向停泊單車的地方，數秒後得手，偷去一架單車後逃去。村民就事件呼籲其他人小心防盜，另有人指「年尾好多小偷，大家小心」。

澳洲服裝店推拆禮物日優惠 鼓勵顧客「搶劫」險變人踩人

每年的12月26日是「拆禮物日」，不少商家都視這天為商機，紛紛推出優惠吸引顧客。而在澳洲珀斯（Perth）就有一間服裝店發起「搶劫」店舖活動，吸引大批年輕人到場，結果差點上演人踩人，場面非常混亂。

瑞幸咖啡攻港首日連開5店 打工仔上班前光顧：價錢稍貴冀增優惠

內地餐飲品牌攻港一浪接一浪，其中瑞幸咖啡今日（28日）更在香港各區連開五間分店。早上約九點，位於旺角新之城分店有不少附近的打工仔前來光顧。有市民專程在上班前購買最出名的「生椰拿鐵」，看看兩地口味是否不同。有人則表示咖啡價錢較內地稍貴，希望能提供更多優惠。

深圳地鐵13號線｜直擊首日通車 鐵道迷高歌讚「港深交通更便利」

深圳多條地鐵綫今日（28日）通車，最矚目首選首條連接深圳灣口岸的13號綫。市民經西部通道過關後，可直接轉乘深圳地鐵到其他地區。現場所見，今早9時已有不少鐵道迷、港人搶搭第一班從深圳灣口岸出發的地鐵，有深圳鐵道迷帶着地鐵模型來體驗搭乘，更有鐵道迷在車廂內唱《13號線地鐵開通真興奮》，開心稱港鐵參與運營的13號線「冷氣充足，車廂感覺更闊」，也有香港學生專程北上來搭頭班車，大讚「深圳地鐵比港鐵舊的設施更加先進。」

星女郎徐嬌長沙餐廳阻人抽煙遭搶手機 男子丟煙頭入其飯碗拒道歉

憑周星馳電影出道的內地女演員徐嬌，12月26日在微博發文稱，在長沙餐廳勸阻一名室內吸煙的男子未果，對方還在徐嬌拍片留證據時，搶過其手機，將煙頭丟進徐嬌的飯碗內。隨後徐嬌又發文稱，警察來了，說長沙室內抽煙不犯法，無法進行罰款。

機管局新無人駕駛巴士亮相 軚盤消失 料明年底往返大橋、航天城

機管局接駁航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸的新款無人駕駛巴士首次亮相，巴士「軚盤」將被收起，僅在緊急情況下才會安排人手將其打開轉手動駕駛。機管局表示，新款無人駕駛巴士將在明年年底投入服務，3分鐘可往返11 SKIES及香港口岸，預計每小時單向載客量可達500人次。