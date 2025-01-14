緬甸詐騙營｜保安局專責小組晤泰國國家警察部　反映求助個案情況

緬甸電騙營半年前死灰復燃，至少仍有12名本港居民被誘騙到緬甸與泰國交界的電騙營，失去人身自由。保安局副局長卓孝業與來自警務處和入境事務處的專責小組成員，今日（14日)與泰國國家警察轄下相關單位會面，反映有關求助個案情況，並商議加強共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題。



保安局副局長卓孝業（左二）今日與專責小組成員與泰國國家警察總署督察長塔猜（右二）會面。（政府新聞處圖片）

專責小組成員今日與泰國國家警察轄下相關單位會面，進一步跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作。卓孝業早上與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。

專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長（防止及打擊罪案）Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。

保安局副局長卓孝業（左三）今日與專責小組與泰國國家警察副總長（防止及打擊罪案）Prachuab Wongsuk（右三）會晤。（政府新聞處圖片）

卓孝業下午與泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介，包括透過官方手機應用程式及電話中心，24小時為遊客提供支援服務。

保安局副局長卓孝業（左二）與泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham（右二）和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um（右三）會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介。（政府新聞處圖片）

專責小組完成泰國行程今晚返港，卓孝業感謝中國駐泰王國大使館及泰國當局高度重視港人求助個案，未來會繼續與大使館及泰國當局保持緊密聯繫，就個案的最新情況交流情報，為求助人及其家屬提供適切意見和一切可行協助。