【校園天地】寶血會伍季明紀念學校　從南半球的大自然學欣賞生命

香港正進入潮濕的春天，不過南半球正迎接夏日陽光。為了令孩子們可親臨大自然，看看這奇妙的世界。本校校長、老師和四十名學生剛於一月尾飛越半球，到澳洲進行遊學團，讓孩子們感受這地球村的美麗和大自然生態的奧妙。旅途的足跡由澳洲布里斯本開始，到昆士蘭省首府布里斯班市和黃金海岸，最後在墨爾本結束行程。雖然只是短短八天，但師生們都共同渡過了一個充實而快樂的生態學習旅程。

巧克力工廠，夠甜蜜吧！(寶血會伍季明紀念學校圖片)

巧克力工廠，迷你巧克力城。(寶血會伍季明紀念學校圖片)

一到步，我們一行人便直接坐旅遊巴來到SEA WORLD海洋世界。樂園裡面可以看到許多跟海洋、水息息相關的動物，對年紀小的小朋友是相當有吸引力啊！另外，在熱帶水果世界果園，我們對植物生態又增添了認識。我們乘坐卡車探索果園的每個角落，更乘遊船沿河參觀雨林。聽解說員一路講解，果樹下也有解說牌子與簡單介紹，學生們有如上了一堂課。園內中一種名為Black Sapote（俗稱巧克力布丁果），外皮深綠色，切開來是少見的深褐色果肉，口感軟綿綿像巧克力香甜，大家興致地學習土著把果肉沾著雪糕食用，感覺新奇。

熱帶水果世界果園巧克力布丁果。(寶血會伍季明紀念學校圖片)

歡樂農莊就是體驗澳洲傳統文化的好機會！看著胖嘟嘟的樹熊，大家手抱著牠們拍照留念時都戰戰兢兢的。另外，觀賞農莊的招牌表演－鬼馬剪羊毛Show、看到牧羊人和牧羊犬如何趕羊、餵飼袋鼠，抱著胖胖的小可愛樹熊拍照，生命果真奇妙，大家也真有體驗真實澳洲農場生活的感覺呢！

安排學生們Farm Stay學習，就是寓教育於生活。上山到農莊後，孩子們第一件事就是要學會「Get your hands dirty」，他們都身體力行給羊兒馬兒們「開餐」，餵飼牠們。農場活動還包括雨林漫步、手工藝工作坊、餵食山羊與羊駝、擠牛乳和夜空觀星。農莊的食水是自給自足的，雨水經過濾便可食用，原來尋常百姓家中還隱藏了不少綠色生活的智慧。人管理世界的智慧，真不可少窺！學生們還給園主致送了感謝咭，感恩他們的照顧。要知道唯有愛，才是孩子最好的老師！

師生們下到黃金海岸的海灘舉起雙手，拿著船家準備的小魚，體驗餵海鷗的樂趣。澳洲的天空一如傳說中的湛藍，海水非常清澈。清朗的藍天，柔和的微風，水天一色的美麗。當小魚被海鷗空中剎車叼食的瞬間，孩子們天真爛漫的笑臉，和大自然的互動，就是結合天人地那獨一無二的魅力時刻。

在黃金海岸的最後一晚，我們曾夜遊螢火洞。原來成蟲有翅膀卻不會飛，也沒有嘴巴，無法進食。其變成成蟲後便不吃不喝進行交配產卵，能量耗盡之後飛向蟲絲，成為幼蟲們的食物。成千上萬的不會飛的藍光螢火蟲閃爍著生命之光，點綴每個漆黑的夜晚。

到達墨爾本，就先讓孩子們品嚐一下美味吧！在巧克力工廠中，大家彷彿置身巧克力天堂。大家成了設計師設計自己獨有口味巧克力，感覺新穎。近二百個不同品種的朱古力美食，口味獨特，讓嗜甜的孩子們回味無窮。

在菲利普島自然公園，也是一座「神仙企鵝島」，神仙企鵝是企鵝家族中體型最小的一種。當太陽西下後一隻隻嬌小的企鵝會從大海中「準時」下班回家，從晚霞中看到可愛的企鵝們搖搖晃晃歸巢景象，走起路來搖搖晃晃的模樣，真的可愛極了！

除了上天下海、品嚐甘美之外，孩子們也在其他的學習旅途中學會欣賞生命和感受愛。在遊學中，大家都能感受到墨爾本濃厚的文藝和宗教氣氛。例如在聖伯多祿大教堂，虔誠的教徒在教堂內用心禱告，孩子們重溫耶穌十二齡講道的事蹟和伯多祿宗徒作為教會磐石的信德。教堂殿堂內十九世紀的哥德式設計非常宏偉和華麗，給人非常偉大的震撼。 墨爾本乃藝術之都，街頭塗鴉，令學生們都眼界大開。在購物街維多利亞女王市場(Queen Victoria Market)這露天傳統市集，大家能買到物美價廉的紀念品，值得一逛。

聖伯多祿大教堂。(寶血會伍季明紀念學校圖片)

遊學團在十八世紀的疏芬山金礦場（Sovereign Hill）完成美夢。在1851年，人們發現黃金後便吸引了數以百萬計的尋金人士採金。我們踏進小鎮，就仿如走進當年淘金年代，街道有那種十九世紀初那種國外小鎮的感覺，真會讓人感覺好像真的回到過去一樣。當地的導遊帶領我們進入地下礦洞，感受淘金工人們的生活。最後，師生們都雀躍地到淘金河一試淘金樂趣。回程時，學生們反思在礦洞內感覺清冷，環境惡劣，回憶以前飄洋過海、為家勞苦的工人，想必捱盡苦頭。孩子們也從前人的事蹟中學到要珍惜生命，感恩所擁有的。

所有能使孩子得到美的快樂和滿足的東西，都具有一種奇特的教育力量。澳洲雖正值署暑，但炎夏卻加倍了學生在外地遊學的熱情！在八天的澳洲遊學生活中，孩子們能夠在一個較豐富的語言環境學習，並樂意使用英語與當地人進行交流溝通。校長和老師們得知小朋友都被讚賞為有禮貌的孩子，都會心微笑，樂在心頭。這個美好的小學生活回憶，相信也會印記在師生們心中一個甜蜜的角落。

（內容由寶血會伍季明紀念學校提供）

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