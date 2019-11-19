【11.19港九】理大示威者由師長陪同離開　警方搜身抄身份證

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，警方後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。一連兩天日與夜，戰線延伸至油尖旺一帶，至昨（18日）晚上約11時，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢稍緩。至今日（19日）凌晨，理大校長滕錦光自衝突後首次短暫現身理大校園附近。

今日早上仍有示威者堅持留守理大校園，亦有人由張達明或師長陪同下離開，離開前由警方搜身及抄身份證號碼。