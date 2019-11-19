【11.19港九】理大示威者由師長陪同離開　警方搜身抄身份證

社會新聞
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香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，警方後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。一連兩天日與夜，戰線延伸至油尖旺一帶，至昨（18日）晚上約11時，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢稍緩。至今日（19日）凌晨，理大校長滕錦光自衝突後首次短暫現身理大校園附近。

今日早上仍有示威者堅持留守理大校園，亦有人由張達明或師長陪同下離開，離開前由警方搜身及抄身份證號碼。

在理大，四名年輕男子在師長陪同下離開，離開前被警方搜身及抄身份證號碼。（梁煥敏攝）

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【08:23】3名年滿18歲人士突圍失敗，於理大出口被警方拘捕。

【08:10】漆咸道南有坐滿速龍的私家車，而兩輛鋭武裝甲車、水炮車亦停在路上。

【07:57】 尖沙咀漆咸道南和加連威老道有至少5名防暴警駐守，有警察在路口指揮交通，其中有警員配備長槍。

【07:55】 在理大，4名年輕男子在師長陪同下離開，期間被警方搜身及抄身份證。

【07:50】 尖沙咀金馬倫道有貨車疑在警民激戰中被用來當路障，司機清早前來整理。

【07:34】張達明稱願續助理大留守示威者離開，警方允配合未設期限。他又指，估計現時有超過300至400名留守示威者，有超過200名示威者是18歲以下。

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