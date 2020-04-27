新冠肺炎．4.27｜本港連續兩日零確診　想免簽證到日本最快要6月

本港新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案宗數至今（27日）為1,038宗，昨日（26日）無新增個案，是7日內第三度錄得「零確診」。衞生署表示，今日再次沒有新增個案，不止是近8日第四度零確診，更是1月23日首宗確診個以來，首度連續兩日無新增個案。 曾任世界衞生組織助理總幹事的香港大學公共衛生學院長福田敬二指香港正「逐漸走向成功」，可歸功兩方面，一是市民一早與他人保持社交距離，另一個因素是人均檢測數是世界最高水平。不過本地疫情緩和，多國仍然嚴峻，日本宣布暫停免簽證入境措施至5月底，即香港想「返鄉下」最快要等到6月。

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【22:00】日本首相安倍晉三今日公布，暫停免簽證旅客入境措施的生效期，由4月底延至5月底，香港、澳門及其他本可以免簽證方式入境日本的旅客受影響。日本暫停發出簽證的國家及地區，亦增加14個，至87個。

日本暫停免簽證入境 4月底延至5月底 香港旅客受影響

【20:10】五一黃金周以往是旅遊業旺季，不過今年受新冠肺炎疫情持影響旅遊業冰封，酒店亦需減價吸引本地客入住自救。比較五一黃金周以及去年時值反修例示威衝突的國慶黃金周假期酒店房價，五一黃金周酒店房價全線下跌，最多比以往平一半，銅鑼灣四星酒店香港珀麗酒店低見210元。

另外多間酒店推出不同優惠吸引本地客，其中半島酒店推出生日及周年紀念優惠，雙人房最平只需1,928元；四季酒店則推客房八折、免費升級兼送早餐、回贈房價作消費額優惠。

五一黃金周│銅鑼灣四星酒店房價低見210元 半島酒店不用2000元

五一黃金周部分酒店房價。

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【19:00】澳門有首位已康復的新型肺炎患者「復陽」，澳門政府公布，該31歲男病人於4月12日已出院，接受康復期隔離，病人無任何不適，惟昨日及前日的鼻咽拭子病毒核酸檢測均呈陽性，需再延長他的隔離期直至兩次病毒檢測均呈陰性。

【18:00】曾任世界衞生組織助理總幹事的香港大學公共衛生學院長福田敬二，今日接受日本共同社訪問，提到本港近日錄得零確診個案，需歸功於經歷過沙士的市民在疫情出現之初，已與他人保持社交距離。另一個因素則是香港的病毒檢測能力，至3月底每百萬人口有約1.2萬人獲檢測，人均檢測數是世界最高水平，他認為香港制訂防疫策略時有汲取2003年沙士的教訓，形容香港的疫情防控正「逐漸走向成功」。

新冠肺炎｜福田敬二稱香港疫情防控邁向成功 歸功檢測及社交距離

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【17:00】截至今日中午12時，醫管局指過去24小時共有15名確診病人康復出院 (個案編號︰259, 307, 356, 388, 391, 498, 536, 551, 557, 769, 839, 843, 861, 945, 1011)，至今共有787名確診及疑似病人康復出院。現時仍有247名確診病人分別於14間醫院留醫，其中四人情況危殆 （個案編號：338, 461, 595, 857）、五人情況嚴重（個案編號：417, 698, 713, 840, 879），其餘238人情況穩定。

【14:18】消息指，本港今日暫無新確診個案，衞生防護中心連續兩日不舉行記者會。

【12:43】新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，印度和巴基斯坦政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降，以致有3,200名及2,000名香港居民分別滯留在印度及巴基斯坦，未能回港，向港府求助。據了解，政府最快本周三（29日）安排一架巴基斯坦國際航空專機，於巴基斯坦首都伊斯蘭堡，接載滯留在該市及附近一帶的港人先行返港。

新冠肺炎｜消息：政府最快本周三派出專機接載滯留巴基斯坦港人

【11:35】新冠肺炎疫情下，經濟大受打擊。 運輸署今日（27日）宣布，轄下12個政府公眾停車場的收費將由今年6月1日起凍結於現水平，為期一年。

【新冠肺炎】政府12個公眾停車場凍結收費一年 6月1日起計

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【08:00】2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科筆試今日開考，早上7時許，位於荃景圍的中學試場外，已有逾百人到場準備，有學校提早於7時20分起讓考生入內。考生余同學約於7時左右到試場預備安頓心情應考，他表示今日亦已帶多數個口罩備用，但未有使用考評局派發的口罩，「因為唔知邊度嚟。」

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【08:00】截至周一（27日）上午8時，全國確診病例84339宗，累計死亡人數4642人，疑似病例12宗，治癒病例78484宗，累計境外輸入1634宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

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