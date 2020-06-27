新冠肺炎．最新｜累計確診增至1197宗　連續13日無本地感染個案

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（26日）新增三人確診，均屬輸入個案。當中兩人日前由巴基斯坦返港，由檢疫中心送院；另一人周二（23日）由西非毛里塔尼亞（Mauritania）返港，由富豪東方酒店送院。至今本港個案累計1,197宗，包括一宗疑似個案，不過也連續13日沒有本地感染個案。 另外，政府昨晚宣布，將於7月底停用火炭駿洋邨作為檢疫中心，會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還房屋委員會。

【00:28】原本即將安排準租戶入伙的駿洋邨，五幢樓突然被政府徵用為檢疫中心，直至近期疫情趨穩定，政府周五晚（26日）終宣布，7月底停用駿洋邨檢疫中心，讓準租戶8月底起陸續入伙。準租戶廖太（化名）表示，即使政府表示會消毒單位，但始終有心理陰影，「（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？」她又稱，入伙後會以強力漂白水消毒，尤其擔心渠道衛生問題。

廖太一直與丈夫居於天台屋劏房，駿洋邨突然轉作檢疫中心，需臨時續租現有單位，租約期至明年4月。她表示，即使之後順利入伙，仍需繳交劏房租金，令生活百上加斤，冀政府可提供資助，如免去駿洋邨租金一段時間。

新冠肺炎｜駿洋邨料8月底可入伙 居劏房準租戶：始終有心理陰影

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