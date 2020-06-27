新冠肺炎｜阿聯酋不守入境限制准旅客上機　譚文豪：按慣例須賠償

11名旅客上周六（20日）乘搭阿聯酋航空EK380航班由杜拜抵港，欲轉機前往內地被拒，其中一人返回杜拜，其餘則滯留機場5日，至周三（24日）晚上衞生署始安排滯留人士入住本港的檢疫中心。 事件發酵至今，政府當局、機場管理局甚至是阿聯酋航空均未詳細交代涉事旅客實際被拒轉機原因，亦無透露旅客國藉。據了解，按照慣例倘航空公司未有妥善檢查旅客的護照及登機證，致旅客滯留機場，航空公司須承擔責任，或須被罰款。 《香港01》多次就相關罰則及懲處向民航處、機管局查詢，惟民航處僅稱沒有補充，建議記者可向機管局查詢，惟機管局截稿前亦沒有回覆。

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就今次阿聯酋航空讓11名旅客從杜拜登機抵港，惟涉事旅客欲經香港往內地惟被拒。機管局昨日（26日）表示，航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留香港機場。在今次事件中，稱阿聯酋航空未有遵守相關規定「情況不能接受」，故已聯同相關政府部門嚴肅跟進。

同時又稱，機管局已向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。民航處亦已去信阿聯酋航空，要求該航空公司交代有關事件。阿聯酋航空則回覆表示會採取措施避免同類事件再次發生。

阿聯酋航空每周有三班EK380由杜拜來港，近期多班機都有乘客確診新冠肺炎，絕大部分為巴基斯坦裔香港居民。（阿聯酋航空網頁）

然而，事發已一星期，保安局、食衞局、衞生署、機管局、以及阿聯酋航空至今未有詳細交代事件始末。同時，對於今次事件當局會否對涉事航空公司作出任何懲處，民航處僅建議記者向機管局查詢，但機管局至今未回覆詳情。

根據機管局在6月24日首次回覆傳媒查詢時解釋，6月20日、即11名旅客抵港當日便接獲報告，得悉他們欲轉機前往內地，但無持前往目的地的登機證，隨即聯絡航空公司，航空公司遂提供返回出發地杜拜的安排。

其後，機管局昨日（26日）最新回覆，稱「於周日（6月21日）地勤服務公司得悉有旅客滯留機場後已向機管局報告事件，機管局隨後亦有通知政府部門。」

10名阿聯酋航空「疫機」的旅客上周六抵港後，因未能轉機到內地，一直滯留機場。（讀者提供）

譚文豪敦促當局盡快交代

曾任機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，航空公司一向有責任清楚檢查旅客的護照及其簽證，以確保有權入境該航班的目的地。他續指，今次事件倘是阿聯酋航空的職員未有妥善檢查旅客證件而導致涉事旅客滯留機場，航空公司須被罰款，參考其他國家例子，一般會以每名旅客數目計算，向航空公司罰款每位約1,000元美金（約7,800港元）。

他重申，航空公司就事件必定有一定責任，但質疑當局有否向所有航空公司清楚列明禁止相關旅客入境或轉機的相關規例，甚或出現阿聯酋航空職員混淆中港護照的可能性，故敦促當局應盡快交代整件事的來龍去脈。