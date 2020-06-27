新冠肺炎．6.27｜增一宗菲律賓輸入個案　連續14日無本地感染

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（26日）新增三人確診，均屬輸入個案，累計增至1,197宗，包括一宗疑似個案，不過也連續13日沒有本地感染個案。據了解，今日亦無新增本地確診新冠肺炎個案，紀錄延長至14日；但有一宗菲律賓輸入個案，累計增至1,198宗。 另外，政府昨晚宣布，將於7月底停用火炭駿洋邨作為檢疫中心，會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還房屋委員會。

【23:45】《香港01》在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，無法返回內地，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍已15日。機管局首度承認，目前有數名不符入境本港的旅客滯留機場禁區，但未有公布國籍。由於有旅客來自新冠肺炎爆發地區，恐出現檢疫漏洞，機管局補鑊，公布在禁區設立隔離區域，避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；衞生署表示，衞生防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本，以作新冠肺炎病毒測試。

新冠肺炎｜數旅客滯留機場禁區 機管局衞生署急補鑊推病毒測試

【22:45】財經事務及庫務局公布，香港海關正跟進一宗懷疑供應附有虛假商品說明口罩案件，政府物流服務署已全力協助海關搜證，並會繼續盡力協助調查工作。惟未有公布更多詳情。

海關表示已搜查兩間公司，共拘捕4人，涉嫌與案件有關；由於被捕人士正保釋候查，案件仍在調查，暫時不宜透露詳情。

口罩肺炎｜海關拘口罩供應商4人涉提供虛假商品說明 物流署回收

早前有阿聯酋航班旅客滯留於機場內。（讀者提供）

【22:15】11名旅客於本月20日乘搭阿聯酋航空EK380由杜拜抵港，未能轉機返內地而滯留機場禁區，其中一人已返回杜拜，餘下10人未肯回去，由於同機26名巴基斯坦裔港人入境後確診新冠肺炎，衞生署得悉後強制他們入住檢疫中心。其中一名內地旅客向《香港01》表示，10人將檢疫至7月4日，稱他們不需要繳付檢疫費用；他們收到來自「入境管理局」和怡中航空公司的《拒予入境通知書》，將於7月6日遣返杜拜。

新冠肺炎｜坐「疫機」抵港10旅客免繳檢疫費用 料7月6日遣返杜拜

【20:00】11名非港人旅客上周六坐阿聯酋航空「疫機」EK380來港，滯留香港機場5天，事件哄動全城。《香港01》發現，坐困機場的不止這批人，至少一名英國來港、欲回珠海的內地老婦，已在機場禁區流連15天。

該名老婦乘搭英國航空來港，15天來只可睡在地上，靠陌生人買飯給她充飢。她欲回去內地，卻被三方所拒，多路不通：簽證到期無法飛回英國；本港不准非居民入境；無法轉機到內地。她至今仍滯留於機場內，每天在社交平台微信「朋友圈」發文求助。

新冠肺炎｜內地婦英國抵港滯留機場15天 全覽微信撰文食餅睡地

《香港01》發現，一名由英國來港的，內地老婦已滯留在香港機場15天。 （網上圖片）

【19:00】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有四名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1071, 1085, 1105和1111），至今共有1,095名確診或疑似病人康復出院。現時共有95名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘94人情況穩定。

【17:45】醫學期刊《Gastroenterology》刊登中大醫學院最新研究發現，新冠肺炎患者的糞便成分出現明顯改變。部分患者的糞便菌群的多樣性比健康人士高2.5倍，白色念珠菌和耳念珠菌的比例均有增加，而棲息於呼吸道的黃麴黴菌及黑麴黴菌，亦出現於部分患者的糞便樣本。

新冠肺炎｜中大研究：患者糞便菌群較多 樣本發現呼吸道黴菌

【16:28】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（27日）下午4時，中心正調查一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計1 198宗（包括1 197宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日公布的第1198宗個案涉及一名39歲女子，她在2019年12月23日至今年6月26日身處菲律賓。並無病徵，現於瑪嘉烈醫院。

新冠肺炎｜本港今增一菲傭確診 乘國泰CX906航班由菲律賓抵港

【15:40】11名旅客上周六（20日）乘搭阿聯酋航空EK380航班由杜拜抵港，欲轉機前往內地被拒，其中一人返回杜拜，其餘則滯留機場5日，至周三（24日）晚上衞生署始安排滯留人士入住本港的檢疫中心。

事件發酵至今，政府當局、機場管理局甚至是阿聯酋航空均未詳細交代涉事旅客實際被拒轉機原因，亦無透露旅客國藉。據了解，按照慣例倘航空公司未有妥善檢查旅客的護照及登機證，致旅客滯留機場，航空公司須承擔責任，或須被罰款。

新冠肺炎｜阿聯酋不守入境限制准旅客上機 譚文豪：按慣例須賠償

【14:38】據了解，今日無新增本地確診新冠肺炎個案，紀錄已維持14日，衞生署衞生防護中心不設疫情記者會，距離28日無本地感染病例達到一半目標。

【11:35】菲律賓駐香港總領事日前表示料7月將有逾萬名外傭到港，屆時須接受病毒檢測和強制檢疫14日。勞工及褔利局局長羅致光今早（27日）在商業電台《政經星期六》上表示，香港有約40萬名外傭，以往平均每日有約500名外傭到港，如在14日檢疫令下，7,000名外傭在家檢疫並不理想，當局目前仍然探討檢疫安排。他之後接受傳媒訪問重申，當局防疫政策上希望減低人流，鼓勵僱主續約或優先聘用現時留在本港的外傭，強調如僱主聘用新來港傭工，檢疫安排的責任在於僱主。

新冠肺炎｜羅致光︰聘新來港傭工須檢疫 政府安排酒店會鼓勵回鄉

【00:28】原本即將安排準租戶入伙的駿洋邨，五幢樓突然被政府徵用為檢疫中心，直至近期疫情趨穩定，政府周五晚（26日）終宣布，7月底停用駿洋邨檢疫中心，讓準租戶8月底起陸續入伙。準租戶廖太（化名）表示，即使政府表示會消毒單位，但始終有心理陰影，「（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？」她又稱，入伙後會以強力漂白水消毒，尤其擔心渠道衛生問題。

廖太一直與丈夫居於天台屋劏房，駿洋邨突然轉作檢疫中心，需臨時續租現有單位，租約期至明年4月。她表示，即使之後順利入伙，仍需繳交劏房租金，令生活百上加斤，冀政府可提供資助，如免去駿洋邨租金一段時間。

新冠肺炎｜駿洋邨料8月底可入伙 居劏房準租戶：始終有心理陰影

+ 10 + 9 + 8

昨日總覽：新冠肺炎．6.26｜13日無本地感染個案 駿洋邨7月底交回房委會

新冠肺炎｜駿洋邨檢疫中心7月底「退役」 竹篙灣檢疫設施即啟用

新冠肺炎｜新增3宗巴基斯坦及西非國家輸入個案 二人為7歲男童

新冠肺炎｜10名滯港旅客呈陰性 機管局斥阿聯酋航空做法不能接受

新冠肺炎｜阿聯酋航空「疫機」10遊客入檢疫中心 六大疑團仍未解

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼