劏房圍城｜賓館、床位設發牌機制監管　劏房獨無　業界指陷兩難

本港住屋困局棘手，劏房等不適切居所繼續遍及全港。現行法例下，同樣可供入住的賓館，以及床位，均有獨立發牌機制監管，處所須符合衞生要求、樓宇及消防安全準則，始能合法經營。通風、採光及廚廁規格等亦有指引。 不過，數以萬計的劏房雖然受《建築物條例》規範，分間工程亦納入小型工程監管制度，須向屋宇署提交圖則，但事實上機制形同虛設。有業界人士指，大部分劏房工程均無入則，等同違法僭建，但他同時直言，要全面監管劏房屬兩難，「大量劏房會唔合法例要求，要被取締，基層住客會無家可歸。」 （系列之七．下）

本港酒店及賓館須持牌經營，並受《旅館業條例》監管，以確保衞生、樓宇及消防安全達標。(資料圖片)

《旅館業條例》及《床位寓所守則》均由民政事務總署轄下的牌照事務處負責，前者於1991年制定，任何處所如在短於連續28日的出租期內，提供收費住宿地方，必須領牌。



《條例》對樓宇結構、消防安全及衛生有嚴格標準，要成功領牌，需要提交圖則及一系列證明文件及報告，證明消防進出途徑、火警逃生途徑及耐火結構合符法例規定，亦要有足夠的衞生設備和排水系統，消防設備、通風系統亦有相應監管。持牌人須提交周年｢認可人士證明書 ｣，核證該酒店或賓館間隔與圖則相同，建築物安全及防火安全亦獲妥善維持。

酒店及賓館以外，當局亦因應早年籠屋問題，針對床位設發牌制度。根據《床位寓所條例》，任何居住單位設有12個或以上的床位，即要向民政處申請牌照，牌照須每年續期。申請人須提交圖則，並申報處所內的間隔材料及裝置的類型、標準和規格；衞生設備、渠務工程、窗戶、通風系統以及升高地台、間隔牆和其他改建部分等，亦要提交紀錄以供備存。消防設備須合符規定。如日後涉及改動持牌範圍內間隔或裝修，亦須獲審核始可動工。



《床位寓所守則》，亦有條文規範經營情況，廚房、通風、照明等全部有既定指引，凡用作居室或廚房的房間，必須有天然光線透入及空氣流通，所有煮食活動必須在廚房內進行等。翻查登記冊，截至11月底，本港目前只餘9間持牌床位寓所，但據報市面有個別太空艙寓所，「走法律罅」經營。

劏房環境惡劣，甚至出現「左床右廁」情況。(資料圖片)

根據統計處2018年全港劏房統計數字，按2016年中期人口統計結果顯示，全港約有21萬人居於9萬多個劏房。

不過，本港現存數以萬計的劏房單位，則無獨立法例監管。根據屋宇署，與分間單位相關的建築工程受《建築物條例》規管，條文亦有提供指引，規範其消防安全，樓宇結構、環境衛生、通風及照明等。常見的「劏房」工程，則納入小型工程監管制度，規定業主循合法途徑聘請註冊承建商進行。至於劏房內的消防設備，則與私人住宅單位一樣，由於並無法例要求，並不受監管。

小型工程簽署人協會：市面95％劏房不合法例要求



根據屋宇署2020-21年度開支預算顯示，過去5年，屋宇署共向分間為3個房間或以上的小型工程呈報，共發出602張「完工證明書」，前年及去年分別是59張及96張。



註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華表示，市面上大部分涉及間隔改動的劏房均無向屋宇署入則，「因為九成五不符合法例要求。」他又指，劏房是社會問題，房屋不足，結果業主愈劏愈多，市場亦見需求，黃永華認為，倘劏房須受監管，「就會有大量被取締，住戶會無家可歸。」



他又指，屋宇署及消防處有定期巡查，涉及樓宇結構及消防安全的違例情況均有嚴厲執法，「如果阻塞走火通道，一定會做野。」他又提到，曾有唐樓進行劏房工程，並遭舉報，「屋宇署日日上去睇，結果都做唔到要停工。」黃永華認為，增加土地供應建屋，始能有效解決問題。

失業漢李先生分租床位變非法經營旅館：

+ 8 + 8 + 8

港府近年力推的「社會房屋共享計劃」，2017年當時初上任的運房局局長陳帆提出「合法劏房」概念，推動非牟利組織或社企將空置唐樓改建成「符合安全衞生標準」的社會房屋，以合理價錢租予公屋輪候冊人士。不過，這類「合法」的劏房、分租單位，但能幫助的基層市民有多寡，政府中人必定心中有數。

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