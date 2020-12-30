劏房圍城｜失業漢分租床位被控　罰款等同半年租金：見步行步咯

如果劏房住戶等同貧窮，對李先生而言，貧窮可能是一種「惡」，他可能從未料到會因為想找方法幫補租金而犯法。 一則小告示，寫上：「床位出租 尖沙咀地鐵站口 請電：XXXX XXXX。 」他大概未想會惹麻煩。住在賓館林立的分間劏房、失業好幾個月，既要交租，又要頻撲老父醫藥費。上述的分租廣告，令他硬吃罪名，名叫《非法經營旅館》。在憂柴憂米的日子裡，再添煩惱。 協助李先生的區議員認為判刑過重，亦質疑當局胡亂開刀，劏房戶淪為誤中副車的受害者，亦無助聚焦問題，打擊非法經營情況。 （系列之七．上）

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需共用廁所、沒有廚房 三餐靠電飯煲「一鑊熟」

李先生今年40餘歲，單身寡佬住在斗室。他的家，由一個裁縫單位分間而成。L型的間隔，原是包頭工作間，接訂單縫製西裝之用。



他承租後，買了飯桌及碌架床，又搬來執拾的電器，匆匆入住。泛黃的報紙舖滿窗戶，為貼近走廊的單位換回私隱，牆壁上則是粉襯色的牆紙，破落的空間頓時挽回生氣，「我都識少少裝修。」不過，基本格局變不了，廁所要共用，沒廚房煮食，他則用電飯煲「一鑊熟」。

他至今仍無法接受分租劏房床位變非法經營旅館的事實，說起時仍然激動。(李澤彤攝)

地方淺窄，他不嫌屈就，更親歷過更壞的時刻——以前住過床位及單身人士宿舍，品流複雜，周身不自在：「成張床都係蝨，瞓黎瞓去都唔好。」

來到這裡，總算安定下來，雖然床邊總常備耳塞，「都叫做有個竇口。」他的家坐落尖沙咀一幢大廈，五湖四海，人來人往。與毗鄰的重慶大廈一樣，有賓館、亦有套房，民政事務署資料所示，大廈內共有142間持牌賓館，電梯旁的大廈公告板則盡是街招，「單房出租」、「長、短租」、「免佣金」，形形色色。在走廊晾衫的時候，擦身而過的都是陌生過客。

房間既是廚房，一日三餐在此「搞掂」。(李澤彤攝)

中年失業 老父急需醫藥費 欠友人廿萬

有一種壓力叫「上有老、下有小」，李先生本來任職廚房工，但去年經歷社會運動，餐廳裁員，中年漢頓變失業大軍。月入萬餘元，扣除交租、供養老幼後，所餘無幾。人到中年，搵工見盡面色，艱難時期頭頭當黑，老父急需醫藥費施手術，他是家中大哥，硬著頭皮問朋友「撲水」，結果孭了廿萬元債務。走到橋頭無去路，他決定分租床位，「頂住先都好。」

李先生曾向法庭遞上區議員賀卓軒的求情信，但最終判罰不似預期。(李澤彤攝)

民政署人員控法經營旅館

去年10月一個晚上，他接到一通來電，「係咪有房出租？」李先生憶述，當時以為終於「得救」，對方稱代姪女找租盤，問可否短租14日。他原本打算物色長期住客，但失業數個月，他沒多想便趕快答應。

後來雙方約好於單位內會面。簡單看過環境，李先生把鎖匙交到對方手上，豈料便被逮個正著。數個民政事務總署人員進內表明身份，李先生不明所以：「話我非法經營旅館」，半年後他收到檢控告票，需要上庭。

認罪仍判罰款兩萬

法庭傳票列明「違反旅館業條例《第349章》第5(1)條，他不懂得法律條文，找來區議員幫手，他呈交區議員的求情信，又選擇認罪，盼獲從輕發落，法庭最終判罰兩萬元，相等於他半年租金。聞判一刻，他大感錯愕，「點解會咁重皮」，李先生候審期間，同庭類似案件的事主，「都只係罰5000蚊。」時至今日，他仍感無奈：「我呢個明明係劏房，點會係賓館。」

「屋企？呢度根本上唔可以叫做屋企，但總算好過訓天橋。」李先生坐在床邊說。(李澤彤攝)

結果不似預期，他亦正準備上訴，

你問我有咩期望？期望今次判少啲。經歷過上次之後，都唔敢有啲咩奢想喇。 李先生

他近來轉做保安，但疫情下經濟不景，朝不保夕，

可以點樣？見步行步咯。 李先生

根據《旅館業條例》，「旅館」是指任何處所，其佔用人、東主或租客顯示在他可提供的住宿範圍內，會向到臨該處所的人士提供收費的住宿地方。任何提供短期收費住宿服務的處所，必須領取旅館牌照方可合法經營，除非每次出租期均為連續28天或以上，則可獲得豁免。

油尖旺區議員賀卓軒認為，以法律定義而言，李先生的確有所觸犯，但他認為，法理之外，情理之中，劏房戶生活逼人，被迫分租房間是無可奈何，執法人員檢控與否亦有選擇餘地，「好多街坊都唔熟法律，係咪可以警告咗先呢？」

區議員：對弱勢有體恤就唔會咁做



他質疑，當局為交數，亂向劏房戶開刀，「如果政府對弱勢有體恤，就唔會咁樣做」，他續指，此舉亦不能治本，「唔會打擊到無牌旅館同出租民宿(Airbnb)」。

不過，何不食肉糜始最讓人難受。賀卓軒指，裁判官判刑時以貧窮線量度，按2008年1人收入4000元計算，「話佢(李生)月入高出1倍半，『唔算富裕，但也不至貧苦』」，李先生為父親支付的廿多萬元手術費，亦成為「抽秤」理由，「話呢個金額唔係貧苦大眾可以負擔。」判詞又顯示，該床位顯示出租環境差劣，「佢都係無辦法先咁做，但就變左無良房東。」

李先生寄住在一個裁縫單位。(李澤彤攝)

賀卓軒本身是社工，過往工作亦不時接觸基層街坊。於他眼中，劏房租客是權力關係下的弱勢，「先不論租金，壞左電器(業主)都未必幫手裝修」，租金管制及租住權早年相繼取消後，處境更被動，「好多野變左不文明、潛規則，業主為所欲為，變左好似原始森林，弱肉強食。」



《2020年旅館業（修訂）條例》於今年12月生效，當中新增條文包括執法人員可進入處所搜證，環境證供同可成為檢控依據，賀卓軒擔心，會有更多低下階層誤墮法網。



《香港01》已向民政事務總署查詢，正等待回覆。

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