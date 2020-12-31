劏房圍城｜基層苦境數據背後　租管只可是短期措施　出路在何方？

香港看似繁榮，作為最富有的城市之一，暗角處是數以十萬人屈居在惡劣環境的劏房。片瓦遮頭得來不易，有人每日在廁所旁切菜做飯、子女屈膝在床上做功課，就連一扇窗都變得奢侈。 作為社會最基層，在劏房圍城之境，出路在何方？ （系列完）

香港看似繁榮，作為最富有的城市之一，但背後卻有至少21萬人屈居在劏房。(李澤彤攝)

至少21萬人居劏房

香港樓價高企，劏房成為了基層的容身之所，不過，到底全港的劏房有多少？統計處在2018年公布全港劏房統計數字，按2016年中期人口統計的結果，全港約有21萬人居於9萬多個劏房內，人均居住面積中位數僅得56.5平方呎，比起公屋標準的75平方呎更低。

不過，政府曾承認，未能編製準確的工廈劏房數字。因此，實際數字可能隨時更多。而在運房局今年底發表的《長遠房屋策略》周年進度報告中，亦曾估算居於住環境欠佳的住戶，數目多達12.2萬個，較去年多2.4%。

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公屋輪候時間不斷延長

本港連續第十年高據全球樓價最難負擔城市的榜首，港人需不吃不喝20.8年才能「上車」。基層要擺脫劏房，公屋成為了唯一曙光。不過，公屋輪候數字卻一再延長，整體申請宗數多達26萬宗，一般申請者平均輪要輪候5.6年，三年上樓承諾成泡影，更遑論單身申請者動輒要數十年時間。運房局局長陳帆早前更曾指，要達到三年上樓目標，承認「相信時間稍長」。

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12萬住戶 僅得1200伙過渡屋

公屋供應有限，今屆政府提出興建過渡性房屋，成為了基層的另一希望。政府今年初曾宣布「加碼」，將過渡性房屋未來3年的供應目標，由1萬至1.5萬伙。

不過，截至今年10月，只有約1,200個過渡房單位落成，即使連同即將推出或仍在研究階段的3,400伙，政府覓得的土地，只足夠在未來3年提供只約1.32萬個單位。對比全港約12萬個居於環境欠佳的住戶，仍然是「僧多粥少」。

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呎租：床位105.6元 vs 豪宅35.5元

無法脫離劏房，為求一個居所，劏房租金自然水漲船高。就連遇上世紀疫症，社會一片愁雲慘霧，劏房租金仍然居高不下。

社協曾發表研究，一個連房間都不及、僅得18呎的床位，呎租約一年間已由91.6元「破百」升至105.6元，升幅高達15%，相反，普通的私人細單位，呎租只由36.5元微升至37.5元，升幅只得2.7%。而劏房的呎租更大幅拋離豪宅，在今年8年，1,076至約1,721呎的大單位，呎租只需35.5元。

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劏房租金佔收入39%

此外，劏房租金更侵佔了收入一大部份。早在2017年，根據「關注基層住屋聯席」的調查報告，當時劏房的住屋開支已佔收入比例34.6%至40%。而據社協的報告亦指，在2020年，整體劏房戶的租金亦佔收入39%，二人家庭更可高達50%，可見情況未見改善。相反，公屋平均租金與租戶平均家庭收入的比例，在2019年只有9.39%。

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被濫收水電費

除了租金昂貴外，劏房戶被濫收水電費亦屢見不鮮。社協去年6月曾發表研究，受訪劏房戶每度電中位數達1.6元，對照中電價每度電約0.9元超出近倍；水費方面，受訪劏房住户每立平米水中位數則為15元，收費已遠超官方上限的三分之一。

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建議制定標準租約

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤指出，在疫情下不少劏房戶仍面對加租，只有小部份業主願意減租，而在劏房市場，無租約或打釐印的情況亦很普遍，故建議制定標準租約，「無租約的話，業主要佢幾時搬走都得…有街坊搬咗入去一日後，業主就即刻話唔租。」

陳穎彤說，過渡性房屋數目有限，而且不少項目仍在興建，劏房戶要入住過渡性房屋，甚至比輪候公屋更難，抽中的機會如「中六合彩」，「有街坊申請過四、五個計劃，都無一個中。」她以觀塘區為例，暫時只得房協花園大廈的20伙過渡屋，「有200個街坊入面，得一個抽到。」

陳穎彤認為，有用的租務管制應包括不同元素，包括規管租金水平及加租幅度。她建議，可考慮兩年不准加租超過5%、實施「優先續租權」，或將租期調至「一年死約、兩年生約」的三年期。同時，不少劏房環境惡劣，認為政府應為住屋標準制定指標，例如單位面積、衛生設備等。

她又指，若最後能落實租務管制，政府應設立部門監察實施情況。陳指出，明白自由市場的道理，但現時不少劏房業主「賺到盡」，故政府應「出招」，令租務市場更健康和平衡，「賺錢能唔能夠有良心啲？」長遠而言，政府亦應盡快善用現有土地興建出租公屋。

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每次加租不得10%

香港社區組織協會組織幹事呂綺珊指出，劏房的租金水平高企，建議政府監管加幅，例如每兩年才能加租、每次加租不得超過10%。她又指，政府應掌握全港不同劏房的狀況，從而制定租金指數，讓基層租樓前可作參考。就劏房的住屋環境方面，她認為政府可制定指引，長遠而言，政府應盡快興建更多公屋，而現金津貼等的短期措施，亦應涵蓋更多人。

難完全令劏房消失 長遠只能靠增建公屋助上樓

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師、全港關注劏房平台召集人賴建國指，政府推行租務管制需要同時監管租金水平及加幅，並應設有仲裁機制制定水平及增幅，他建議仿效最低工資委員會，規管租金水平及增幅。他亦指出，「『劏房』租務管制研究工作小組」於明年提交報告後，市場反應將較政策措施來得快，或隨之而來面對加租的問題。他建議政府應推出租約登記制度，令政府可紀錄租務情況，亦同時達到租金凍結登記的用途。

他指，因應公屋供應不足，難完全令劏房消失，若政策過嚴隨時迫使基層市民搬到更差的環境。他指，當年用上近10年時間令籠屋數量減少，而解決劏房問題亦非單靠租管能夠處理。他認為租務管制僅為中長期的解決方法，而長遠而言仍需要配合增加公屋供應。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉同樣指，短期內難完全取締劏房，否則只有更多黑市劏房，因此短中期需要靠租管保障住戶。而長期則要增加出租公屋的供應量。現時政府對劏房戶未有統一定義，建議應參考關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，若符合有關資格便可定義為劏房戶。他指，政府可參考差估署的租值數據，根據同區租金升幅釐定劏房租金水平及升幅。

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