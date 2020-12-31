劏房圍城｜劏房業主批坊間指控不公道　佘慶雲：遇過逾萬無良租客

劏房戶的世界，就似繁華都市的陰暗面，面對惡劣的環境，留下來只因人總需要一個棲身之所。 不過，有份經營劏房的香港業主會會長佘慶雲，亦是政府委任的劏房租務管制研究工作小組成員，他則認為坊間對業主的指控「不公道」，認為大家只聽「一面之詞」，猶如玩「文化大革命」 。他強調，有人「一竹篙打沉一船人」，因為業主會亦收到逾萬個「無良租客」的個案。但佘慶雲亦承認，現時香港的劏房市場「很混亂」，故認同需要租務管制，更強調不能只規管業主，租客、二房東及地產代理都要一起監管，否則會第一個身體力行「拆晒劏房」。 （系列之八）

佘慶雲在佐敦經營的劏房，曾被劏房租務管制研究工作小組主席大讚見過「劏得最好、最合法」的單位。（盧翊銘攝）

佘慶雲早前出席劏房小組的公眾論壇，頓變眾矢之的，更被關注團體、公眾要求退出小組，火藥味甚濃，最後要由小組主席梁永祥調停。

但他指，自己經營的劏房，曾被小組梁永祥譽為見過「劏得最好、最合法」的單位，更明言：「個個單位都劏成咁嘅樣就最好，咁我哋工作小組就唔使做嘢！」

經營單位「一劏四」 全數租出每月可袋2萬

記者到訪他位於佐敦的劏房，約600呎單位分間成4間劏房，單位由100至140呎不等，連計水電費及管理費，租金約4,300至6,000多元。他說，本來可以分間更多劏房，但為了符合消防條例，他曾找建築師畫圖則，並經屋宇署批核，因此成本較高。佘慶雲形容，單位不豪華，但起碼「乾淨企理」。若4間劏房全數出租，料租金收入有二萬元。

佘慶雲將一個約600呎的單位分間成四間劏房，圖為最細的100呎單位。（盧翊銘攝）

經營劏房是自己主動申報

經營劏房，但同時亦是小組成員。這個特殊的身份，令佘慶雲多次在公開場合被抨擊。佘慶雲指，他無權質疑政府的委任決定，自己亦因無時間，未曾跟從小組實地探訪劏房，但形容自己「坦蕩蕩」，是自己主動申報利益，小組才知道他營運劏房。

他指，在接手小組的工作後，才知道有不少劏房無打釐印或簽署租約，與他的認知有很大出入，形容大吃一驚，又指他認識的大部分業主都奉公守法，「我接受唔到，點解全部(坊間的劏房)都違法嘅？」

指劏房住戶未有認真找環境好的劏房

事實上，香港劏房的確亂象頻生，設施損壞要租客負責，加租、逼遷等問題嚴重，而木虱等問題亦難以解決，佘慶雲重申：「坊間有呢啲嘢，但我有權懷疑嗰啲係咪真業主，定係二房東？」他又指，劏房戶租用單位前會先「睇樓」，「你明知單位殘缺不全，你有冇真正了解過係咪應該要租呢？」又說坊間都有不少租金相宜、環境不錯的劏房，「不過你哋班人唔去搵！」

佘慶雲指，在一次偶然的機會下，與劏房戶交流時才發現其租約由地產公司處理，租戶更不知另一方是業主或二房東。他說，偏向相信一些劏房的無良行為，其實是來自地產代理或二房東，批評現時坊間對業主的評價一律「無良」，與事實並不符，「班業主都好無辜啫！」

我唔否定有冇咁嘅無良業主，可能有！但真係極少囉！ 佘慶雲

佘慶雲的劏房外有一個露天平台。（盧翊銘攝）

業主或被蒙在鼓裏

佘慶雲解釋，有不少情況下，業主都被蒙在鼓裏。有無良地產代理加租，希望可以趕走租客，「再出租時就可以賺佣金。」又指過去有業主將單位出租，合約列明不得分租及轉租，怎料單位卻不斷被「租上租」，輾轉間單位被分間成多戶，最終租予多人，甚至成為了吸毒場所，「業主都唔知被分租分租再分租。」佘慶雲又說，為該些業主收樓時，甚至被房客追打。

佘慶雲說，按他的認知，絕大部份業主都會打釐印或有租約，否則業主不能「自保」，有機會被指瞞稅，租客不交租亦不能告上法庭，「如果業主接到投訴，話間屋有漏水、或者磚頭跌落嚟，其實普通業主好驚，因為如果租客受傷，（業主）賠錢賠死佢。」

曾遇變態租客 惟報警無用

佘慶雲指，曾有劏房戶欠租，法官要求租戶在指定限期內交樓，怎料交樓前在單位內「放水」，之後更發現窗簾被剪爛，冷氣機被塞膠，櫃、門被移位。

他形容，對於坊間提出的「優先續租權」很反感，過去曾遇過有租客脫光內衣，並在走廊徘徊，擔心若只能永久租予同一租客，會令其他單位無法出租，「兩公婆唔啱都離婚啦！情侶拍拖唔啱都分手啦！」

佘慶雲說，業主遇上這些情況只能報警，雖然曾報警多次，但未試過有一個租客被檢控，「報警報到攰，入到差館最少6個鐘、甚至9個鐘，除咗畀口供、落案，但無個案係成功告過一個租客。」

佘慶雲表示，他並不反對實施租務管制，但認為應一併規管租客、二房東及地產代理。（盧翊銘攝）

要一併規管 否則還原劏房

佘慶雲表示，不反對租管，但認為除了業主外，租客、二房東及地產代理都要一起監管，租客欠租、惡意破壞都要當作刑事罪行，「刑事就大家一齊刑事！」他建議，可建立資訊中心，將「好業主」或「好租客」登記，屆時可做配對。

佘慶雲又指，若政府只規管業主、訂立「優先續租權」，會第一個身體力行「拆晒劏房」，又會呼籲全港業主一同行動，「我想做好業主，你都唔畀我做嘅時候，我咪唔做囉！我投降！」

如果有一成（劏房）業主唔租，政府已經頭痕；如果有三成業主唔租，我唔知佢點交代。 佘慶雲

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