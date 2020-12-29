劏房圍城｜地舖一劏十　住戶怨政府忘記基層：做官嘅唔記得我哋

撕去劏房住戶的標籤，每個人的蝸居，都有一個屬於自己故事。在一個老舊小社區，傳來陣陣氣油味，伴隨著一下下機器聲音，於滿佈車房的街道，其中一個地舖的窄小鐵門後，正是劉先生的棲身之所。30平方呎斗室，木製的床板不僅令他慘陷蝨患之苦，伴隨而來的更是眾多身體毛病。 他說，為了還債，決心放下內地的家，隻身來港覓機會，懷著對兒孫的思念，孰去或留，他至今仍未計劃好，「咁嘅環境暫時都無諗呢啲野…香港環境好差，做官嘅人好似唔記得我哋呢啲基層人士。」 （系列之四）

劉先生的床由木板構成，早前更有蝨患，咬得全身紅腫。（李澤彤攝）

初冬的下午，被舊式大廈包圍的公園，掛著一幅幅棉被、一件件長衣，飄進鼻裡卻是汽油味，傳入耳內的吵耳機器聲。劉先生推開其中一個地舖的鐵門，入目是10家小劏房，亦是他的容身之所。

居「黑房」 患濕疹、視力現問題

30平方呎的空間，以木製樓梯間出一個「複式」床位，劉先生坐在床上對答，頭頂幾乎撞上天花。木製傢具固然有消防隱患，但也令劉先生慘受蝨患之苦，他指著手上的紅粒，「咬到咁樣一粒粒成個身、成個肚都有，要去睇醫生要食藥。」

這是一間無窗的「黑房」，只有一個由業主自行開鑿的通風口，卻對正走廊反令空氣難以流通。這個「家」，對劉先生來說更像是處理食宿之所，

一般食完飯都要出去啦，有時都係食飯沖涼先返來，之後都出去公園坐。 劏房戶劉先生

入住一年多，劉先生身體漸差，患上濕疹之餘，視力亦下降，「夜晚瞓唔著，一兩個鐘頭就要起身。」

單位內只有一個業主自行開鑿的通風口，對正走廊，令房間內長期不見天日。（李澤彤攝）

隻身來港為還債 瞞家人居劏房

窄小的空間，牆上卻貼有詩句，原來是「前住戶」遺下，「以前養魚好得閒，有睇詩…𠵱家唔得閒睇啦。」從內地來港，劉先生本業為養魚戶，於內地設有養殖場，不幸生意失敗，欠下數十萬元債項。上有九旬兩老，下有兒孫，年屆六旬本應弄孫為樂，但為還債只能選擇隻身來港打工。為免不讓家人擔心，他也要隱瞞劏房住所。

「佢哋未來過呢度，我就係唔想畀佢哋知呢啲野，見到都傷心。」 劏房戶劉先生

單位牆上貼有詩句，劉先生笑指只是業主留下的；他於內地時亦喜愛讀詩，「依家唔得閒看啦。」（李澤彤攝）

工傷兩年：好似留係香港無咩大作用

一心來港為令家人有更好生活，在港覓得地盤散工，月入逾萬元。好景不常，兩年前因工傷停工，現時連行動亦有困難，「好似我哋留喺香港，都無咩大作用。」每月開支除寄錢給家鄉的兩老外，狹小的劏房租金亦高達3000元，還要另外繳交數百元水電費用，水電錶全由業主安裝，「有時高了，我的負擔就重了，政府應該正式規管啦。」

劉先生不願家人知道居於劏房，亦未帶他們到居所。愛孫心切的他，閒時看兒孫的片段一解思念之苦。（李澤彤攝）

未來孰去孰留，他直言想不通，

「成個香港環境都好差…做官嘅人，好似唔記得我哋呢啲基層人士咁。」 劏房戶劉先生

「畀我諗就要起公屋畀基層人士」

劉先生還有更多話想說給政府聽，「基層人士好慘，有啲好似我哋呢度，隔離兩母子，(屋)比我仲細，好可憐，比我仲可憐都有…如果畀我諗，就要起公屋畀基層人士。」鐵門後的生活，是政府官員看不到的角落。

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