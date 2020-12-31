劏房圍城｜測量師揭四大危險位　騎樓間房或致冧樓　促訂設計標準

政府未有完整備存全港劏房住戶數目，最新《長遠房屋策略》數字顯示，全港有逾12.2萬人居於「不適切居所」，當中有七成人是劏房戶，但數字未完全反映實際情況，更多住戶在惡劣環境生活，無人注意。 由於大部份劏房都沒有向屋宇署入則申請，住屋安全未有保證，過往曾發生不少意外，今年8月亦有劏房户洗澡時觸電亡。 「劏房」租務管制研究工作小組成員之一、測量師何鉅業指出，坊間的劏房存在四大危險位，更特別點名提到「懸臂式」設計的樓宇，指若於「騎樓」分間為劏房，容易導致結構性風險，或會有塌樓危機。他承認難以一刀切要求業主還原不合規格劏房，但應就劏房設計、大小定下劃一標準，以淘汰質素較差的單位。 （系列之九）

測量師何鉅業接受訪問指，一般劏房有四大危險位。（黃舒慧攝）

最新公布的《長策》，全港有超過12.2萬人居於不適切居所，當中有8.9萬戶為劏房户，有團體亦估計數字會再上升。

「劏房」租務管制研究工作小組成員之一、測量師何鉅業指出，一般劏房有四大危險位，包括消防安全、窗戶問題、渠管及廁所問題。他說，不少劏房的間牆不耐火，加上走火通道指示不足，「無後備電燈，都無指示牌。」一旦發生火警住戶將難以逃生。

本港有不少舊樓為「懸臂式設計」，將「騎樓」圍封及分間為獨立房間，容易有塌樓風險。（黃舒慧攝）

劏房窗戶正對光井 衛生環境欠佳

此外，「黑房」情況常見、即不設有任何窗戶，違反《建築物條例》。不過他指，就算部分單位有窗，亦對正光井或後巷。當中光井原為廁所的排氣位，不時會存在僭建物、亦會對正垃圾堆，衛生環境欠佳。而最常見的渠管問題，「唔好話無標準，係亂駁。」

何鉅業指，大部份劏房的座廁、洗手盤全部接駁同一條污水渠，亦有部份渠管的斜度不夠，令糞水停留在渠管中，臭氣從座廁或洗手盤中湧出。

墊高地台易滲漏

而廁所亦是另一個高危位，何鉅業指不少業主分間房間後，會自行墊高地台位置，惟大部分用料不符標準，防水能力差，令污水滲到樓下及旁邊的住戶。結果會令單位潮濕，甚至加速鋼筋鏽蝕，導致石屎剝落等，影響樓宇結構安全。

何鉅業說，本港有合標準的劏房，但礙於越劏越細、越劏越多，「間得多唔達標的可能係九成九。」（黃舒慧攝）

懸臂式騎樓劏房有塌樓風險

他特別提到，本港不少舊樓為「懸臂式設計」，即於行人路上蓋建有騎樓的建築物。他指，部份業主將「騎樓」圍封及分間為獨立房間，甚至於「騎樓」分間出廚廁，及填高地台以藏入喉管。他指，「騎樓」難以承載有關負荷，隨著日久失修及老化情況，或會有倒塌危機。他亦提醒，現行法例不容許在「騎樓」加設廚、廁。

他指，本港有合法合則的劏房，但受窗戶、設計要求，通常間隔上不能分為太多單位，「間得多唔達標可能係九成九。」當中大部分劏房單位分間圖則未獲批，甚至未有申報小型工程。

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難「一刀切」 應為質素定下標準

但何鉅業亦承難以「一刀切」取締所有劏房，「社會上需要分間單位，解決短期居住需要。」他建議政府可寬鬆處理劏房，只要符合安全水平，可容許分間房間存在。他認為，政府需要就「劏房」質素定下標準，並根據有關水平執法，淘汰質素較差的劏房，「唔係話完全達標，但起碼好過好多現存劏房。」

他建議，可為房間、廁所定下基本呎寸，亦可以規定於廚房設有滅火筒、滅火沙等，透過設計標準改善「劏房」環境，如爐頭需要以牆作間隔，不能正對門口等，以設定標準方便執法，「成日話要人改善，但改善到點？完全無任何參考。」他說，不能夠單靠屋宇署執法，需要透過一個平台、制度去執法。

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