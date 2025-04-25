禁管有電子煙彈不禁煙機因具收藏價值？林哲玄促全禁：增執法難度

電子煙常被當作傳統香煙替代品，不少年輕人吸食，煙機更是新興毒品「太空油」主要吸食工具，坊間不少聲音促禁止管有及使用電子煙器具。



政府今日（25日）提出「控煙十招」措施，包括將禁止在公眾地方管有電子煙彈，對於為何不同時禁止電子煙機，醫衞局副秘書長李力綱表示有市民指煙機具收藏價值，將視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。



醫療衞生界議員林哲玄認為，現時禁煙彈不禁煙機未如理想，將增加前線人員執法難度。他指煙彈和煙彈都可以說有收藏價值，但事實兩者唯一作用就是吸食另類煙用物質，故煙彈、煙機都不應被使用及管有。



《香港01》隱形香港太空油系列

對於為何不同時禁止電子煙機，醫衞局副秘書長李力綱表示有市民指煙機具收藏價值，將視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。（黃浩謙攝）

醫衛局副秘書長李力綱稱，禁止管有另類煙將分兩階段，首階段將禁止於公眾地方管有另類煙用物質（包括煙彈、加熱煙之及草本煙）。另外，公眾地方吸食另類煙將視為管有，將就相關行為定額罰款3000元，措施會於下年4月30日生效。

醫衞局指新政策生效至今四年煙民已夠時間清煙彈存貨

01觀點：是時候禁煙了

李指出，新政策生效日期已經距離實施禁進口及售賣另類煙的政策4年，相信市民的另類煙存貨，如電子煙煙彈應已耗盡。

政府今日（25日）提出「控煙十招」措施，包括將禁止在公眾地方管有電子煙彈，於明年4月30日實施。（黃浩謙攝）

不過，社福界及教育界對於禁止管有電子煙槍的倡議則未有時間表。李力綱表示有市民指煙機具收藏價值，在考慮意見後，決定先禁煙彈杜絕吸食，視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。

醫衞局李力綱：禁止吸食電子煙第一步一定是禁煙彈

李力綱續稱，禁止吸食電子煙第一步一定是禁煙彈，應考慮執法因素，故於條例中特別列明於公眾地方吸食、或攜帶已啟用的電子煙裝置即等同管有，認為措施可有效杜絕市民吸食電子煙。

對於為何不同時禁止電子煙機，醫衛局副秘書長李力綱表示有市民指煙機具收藏價值，將視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。（黃浩謙攝）

被問何解只禁管有煙彈而不禁煙機，李力綱解釋有市民指煙機具收藏價值，將視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。

視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機 林哲玄：美中不足

醫療衞生界議員林哲玄支持修例草案，但認為部分措施（如完善煙稅標簽）生效日期較遲，如可提早實施更好。

就禁止管有另類煙政策，他指出只禁煙彈美中不足，如可同時禁煙機成效更顯著。他表示，若可禁止管有煙機，前線人員看到有人攜帶煙機時便可執法，不需考慮煙機是否有煙彈等情況，執法界限更清楚，可減少執法難度。

林哲玄：煙機與煙彈唯一作用就是吸食另類煙用物質

他指煙彈和煙彈都可以說有收藏價值，但事實兩者唯一作用就是吸食另類煙用物質，故煙彈、煙機都不應被使用及管有。

林哲玄。（資料圖片 / 黃浩謙攝）