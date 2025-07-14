230萬港元購新加坡千呎組屋　港產米芝蓮大廚：已落地生根不回港

1996年，27歲的廣東菜廚師張肇剛帶着妻子和兩個兒子，跟着利苑酒家由香港到新加坡當「開荒牛」。初到星洲，全家人重新適應生活和學習環境—— 張太太經常抱怨買不到鮮魚；幼稚園老師說兩名兒子既不懂普通話，又不懂英語，令老師不懂得怎樣教。



張肇剛2014年出任豪華酒店中餐廳「夏苑」的行政總廚，及後連續8年為夏苑奪得米芝蓮一星，美國前總統奧巴馬亦曾為座上客。他和太太到當地後再添丁，一家五口於2016年搬進1,000平方呎的組屋，即類似香港的居屋，當時以40萬新加坡元（折合約238萬港元）購入。



張肇剛形容自己是「一半一半」，即一半香港人，一半新加坡人，讚賞當地「花園城市」規劃很好，居住環境舒適。他又說已落地生根，暫不考慮回流香港發展。



張肇剛現時跟太太（左）及小兒子張浩凱（右）住在武吉班讓區的組屋。（譚曉彤攝）

張肇剛現時跟太太及小兒子住在武吉班讓區的組屋，他們2016年「換樓」，以40萬新加坡元，即約238萬港元買入約1千平方呎的單位。（譚曉彤攝）

張肇剛在家中較少下廚，通常由太太包辦早餐和晚餐。（譚曉彤攝）

晚上7時許，張肇剛除下廚師服回到家中，換上T恤、短褲、赤腳。這位米芝蓮廚師在家中較少下廚，通常由太太包辦早餐和晚餐，這天太太預備了雞肉雜菜薯仔煲，配以麵包。

張肇剛1996年由香港到新加坡利苑旗下的中餐廳當「開荒牛」，及後執掌麗思卡爾頓美年酒店中餐廳夏苑，擔任行政總廚後連續8年奪得米芝蓮一星，是當地飲食界德高望重的廚師。

米芝蓮廚師張肇剛工作以外吃得清淡，通常由太太下廚，這天晚餐預備了雞肉雜菜薯仔煲。（譚曉彤攝）

張肇剛1996年由香港移居新加坡，現為麗思卡爾頓美年酒店中餐廳夏苑行政總廚。（譚曉彤攝）

兒子語言不通 起初難適應星洲新環境

回想1996年的新加坡，張肇剛形容就像電視機裏的慢鏡畫面，因為生活節奏遠遠較香港慢。他工時較長，生活主要是上班和回家休息。負責打理家中大小事務和照顧兒子的張太，則從生活小細節感受到兩個城市的不一，就例如當地較難買到新鮮的魚。

大兒子和二兒子到星洲時分別僅得6歲和4歲，張肇剛引述幼稚園老師用英文跟張太說：「張太，我真係唔識教你嘅小朋友，華語又唔識，英文又唔識。」之後張太帶兩名兒子四出補習，漸漸跟上進度。

1996年，27歲的廣東菜廚師張肇剛帶着妻子和兩個兒子，跟着利苑酒家由香港到新加坡當開荒牛。（譚曉彤攝）

鄰居半夜聞「鬧仔」聲 嘆香港人「教仔好犀利」

移居新加坡後，張肇剛與太太再誕下一子，一家五口於2000年搬進4房組屋，類似香港的居屋，由政府興建及出售。有次兩夫婦到屋苑附近的美食廣場用餐，有食客問他們是否香港人。

佢話『你哋香港人教仔鬧仔好犀利㗎，嘩，有一晚12點幾，我喺對面樓個停車場聽到佢喺度鬧仔好大聲。』我太太喺度笑，嗰個咪我老公囉。 張肇剛

張肇剛勞氣教子，加上太太安排補習，最終大兒子和二兒子學術成績優異，於新加坡國立大學本科畢業。大兒子更代表全體畢業生，上台致辭。

最小的兒子張浩凱說父親較為嚴肅，但也十分疼愛他們，印象最深刻是對飛機沒興趣的父親陪他參觀新加坡航空展覽。他曾於夏苑當兼職時被父親責罵，但也理解：「佢係米芝蓮廚師，要保持一定嘅標準，所以我都理解我老竇有時會鬧人。佢做嘢要認真，要Perfect（完美）。」

張肇剛大兒子和二兒子學術成績優異，於新加坡國立大學本科畢業。大兒子更代表全體畢業生，於上台致辭。（張肇剛instagram相片）

張肇剛大兒子和二兒子學術成績優異，於新加坡國立大學本科畢業。大兒子更代表全體畢業生，於上台致辭。（張肇剛instagram相片）

238萬港元購千呎組屋 已落地生根不考慮回港

張肇剛一家2016年「換樓」，以40萬新加坡元，即約238萬港元買入約1,000平方呎的組屋，現時兩夫婦與幼子同住。移居新加坡30載，張肇剛見證當地經濟騰飛，城市急速發展，他特別讚賞「花園城市」的規劃，說組屋附近有綠化休憩環境，美食廣場及商店一應俱全，住得比較舒適。

我同朋友講，我𠵱家係一半一半（香港人和新加坡人），可以話我喺新加坡都落地生根……如果返香港發展，我諗都唔會喇。 張肇剛

張肇剛現時跟太太及小兒子張浩凱（左）住在武吉班讓區的組屋。（譚曉彤攝）

小兒子：感謝佢哋用咁多勇氣移民

張浩凱就說每當全家人回到香港，住在祖母位於淘大花園的單位「其實都係好逼」，張肇剛則笑言「一定要住酒店」。

「其實都幾感謝佢嗰陣用咗咁多勇氣移民嚟新加坡，唔係一件容易嘅事，因為始終老竇同阿媽喺呢度係冇朋友……要重新Rebuild（建立） 同人哋嘅關係。」張浩凱說。