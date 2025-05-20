南丫海難死因｜督察1995年曾建議圍板高度　海難後始知短了三分一

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（20日）續，多名歷年曾為沉沒的「南丫四號」驗船的海事處驗船督察被傳召作供，其中於1995年負責驗船的督察，當年曾作多項建議，包括要安裝水密門，另圍板高度要達300毫米。惟該督察供稱，他在海難發生後，看新聞才知船內圍板高度只得190毫米，即比建議低逾三分一。2010年曾驗船的督察則稱，他在該次驗船有檢查消防、救生設備及機器運作等，沒留意船隻是否有裝水密門，但見通道沒明顯改動或改裝痕跡，便相信同事過往的驗船結果。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

退休驗船督察稱當年無驗船的結構

退休海事處高級驗船督察梁廣就作供，梁在1988年入職，當時處方沒有提供在職培訓，他跟隨資深同事學習驗船。他在1995年獲指派檢驗「南丫四號」新船的上層建築，他沒有檢驗船的結構，已忘記檢驗過的項目。

梁當年曾建議要建水密門

代表家屬的大律師譚俊傑指出，根據梁在2013年獨立調查委員會的證供，梁在1995年曾審閲「南丫四號」的「總布置圖」和「剖面和艙壁圖」。其中在「總布置圖」上，梁草擬了15個建議，包括要求船東提供穩性計算、可受浸長度和依照「藍書」規定建船，圖則上有梁和其上司黃志堅的簽名。梁確認，建議提到如果船艙有水密艙壁有開孔，便要建水密門。梁又指，他看了剖面和艙壁圖中的第2頁，第1頁由黃志堅審批。

海難後才知圍板未跟建議加長

譚續指，根據梁就「總布置圖」給予的建議，「南丫四號」的圍板的高度須建成300mm，問梁如何得知日後檢驗的同事知道此要求。梁說是一貫做法。梁承認他在海難後看新聞才知道圍板只得190mm。

代表財利的資深大律師張天任提問下，梁同意即使船內部的圍板不足300mm，只要船隻外部的圍板高度高過300mm亦足夠。

代表財利船廠的資深大律師張天任(左)。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被撞後迅速沉沒，釀39死。(Getty Images)

2006年守則不檢甲板下水密裝置

已退休的海事處驗船督察何煥明供稱，他在2009年9月曾為「南丫四號」復檢，「理論上」是根據2006年的工作守則驗船。何多次表示事隔多年，已忘記當時驗船情況。

家屬一方引述何的書面供詞指，何理解根據2006年工作守則，檢查的水密裝置只限主甲板上的裝置，不包括甲板下的船艙的水密裝置，問何是否仍然維持此看法。何原本稱是，後改稱：「應該唔係我意思加落去。」答不到為何明知供詞內容不正確仍然簽名核實，承認他不太熟悉2006年的工作守則。

已退休的驗船督察何煥明稱，已不記得2006年驗船的情況。(陳曉欣攝)

2010年曾為「南丫四號」驗船的驗船督察袁展威稱，他見船內無明顯改動痕跡，便相信同事以往的驗船結果。(陳曉欣攝)

2010驗船見無明顯改動

另一名現職高級驗船督察袁展威供稱，他在2010年5月為「南丫四號」進行最後檢驗並批出證書，袁說：「嗰時冇指引叫我哋睇任何文件驗船。」他當時檢查了消防、救生設備，以及機器運作。他當時沒留意舵機房和油箱房之間有無水密門，因為見到通道沒有明顯改動或改裝痕跡。

相信同事以往的驗船結果

死因研訊主任馮勇問袁，如果當天帶了圖則驗船，是否可能會發現呢沒裝水密門？袁重申當時沒有指引，又稱不是沒留意有無水密門，而是該船「出咗牌咁耐」，他相信同事以往的驗船結果。

財利船廠時任工程部經理張泉佑再被傳召作供，他稱對南丫海難感悲痛。(陳曉欣攝)

重召財利前工程部經理

死因庭重召時任財利工程部經理張泉佑出庭，並就財利董事羅愕瑩早前供稱，他理解海事處的「船總長度一成」法例規定的說法作補充。羅早前指，他理解尾艙長度不得少於「船總長度一成」，因此「南丫四號」在設計已決定不建水密門，避免違反法例，又指財利所有船的尾艙長度均達船身長度的一成。海事處已澄清，「船總長度一成」規例不是規範艙室結構，而是應用在穩性計算上，直指羅誤解規例。張今作供補充他對「船總長度一成」的理解。

張認為尾艙穩性要合要求

張供稱，即使尾艙長度短於「船總長度一成」，只要尾艙穩性的結果能符合「一艙進水不沉」要求，亦符合海事處規例。張亦說，財利有不少船的尾艙長度不足船身長度的一成。

各部門無討論相關規例看法

被問到羅愕瑩的理解為何不一，張說：「各人有各人理解啦。」又透露他曾建造過尾艙短於「船總長度一成」的船，羅未要求他修改，羅亦沒在海難前後提及過如何理解規例。張並指，羅愕瑩讀過造船學，懂得運用「船總長度一成」規例。張表示，工程部、設計部和董事不會討論大家如何理解對「船總長度一成」規例，張認為他的理解正確，亦重申海事處負責最後把關。

沒條例指尾艙長度達船長一成

代表海事處的大律師羅蔚盤問下，張承認以他所知，沒有一條法例要求尾艙長度達到船總長度一成，規例其實指當尾艙長度短於船總長度一成時，在計算破艙穩性時要與鄰艙一併計算。羅律師續指，由財利建造的「海泰號」和「港九21」等17艘船的尾艙均短過船總長度的一成。如果有人指尾艙長度須達船總長度一成，此理解是否有誤，張終說：「我覺得唔係咁啱。」

張稱對海難感悲痛

張泉佑又稱海難傷亡令他感到悲痛，他很同情難屬，又形容這是好突然的意外，兩艘船差不多迎面相撞。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況