皇后山邨食水含瀝青．重溫︱水務署長黃恩諾確認為瀝青及樹脂物料

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。水務署署長黃恩諾早前指食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑部份單位取得食水樣本交予浸會大學化學系檢驗，黑色顆粒結果與瀝青高度吻合。



風波爆出6日，當局今日（5日）公布，黃恩諾下午4時30分將聯同房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝，在水務署總部會見傳媒，交代事件，黃恩諾確認黑點為瀝青及樹脂物料。



水務署署長黃恩諾(左)及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

水務署署長黃恩諾(左)及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

【17:28】至於有居民懷疑肚痾與飲了瀝青水，黃恩諾稱瀝青是惰性物料，不會對健康構成危害。他亦指，曾經研究帶有瀝青的水，經研究，煲後的帶瀝青水不會釋出致癌物料。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝表示，皇后山邨及山麗苑是水管服務範圍的部分區域，附近還有部分馬路和地方正在發展。至於其他屋邨是否使用瀝青相關物料，楊耀輝表示沒有帶瀝青的喉管。

【17:26】黃恩諾稱，6月3日已交給政府化驗所檢驗，昨日夜晚已收到初步報告，惟需時作進一步檢測，但今日已即刻召開記者會交代相關事情。至於樹脂部分，他指出是防鏽塗層。黃續表示，雖然樣本中大部分為黑點，但亦出現少數藍點，該物質便是樹脂。

黃恩諾表示，收集了超過126份水樣本以作檢測，確保調查結果準確。他再次表示市民擔心食水安全很正常，認為自己早前可以表達得更好，以釋市民疑慮。被問在2022年事件時曾做的工作，黃恩諾稱2022年時已清洗水管及加裝濾網。

【17:11】2022年曾有沉澱物食水事件，之後便安裝了濾網。黃恩諾表示，每周清洗一次濾網。是次事件的沉澱物體積大於0.1毫米，遠大於濾網，故推算是2022年前留下的沉澱物。

黃恩諾強調，普通喉管都會有沉澱物積聚。他表示，一般來説沉澱物不會浮起，惟皇后山邨附近喉管較大，又並非一次性入伙，有部分喉管長期沒使用，導致有油份，故此導致沉澱物浮起，已與房屋署溝通加強衝洗喉管。

【17:05】黃恩諾表示，沖洗時有沖洗點，每次沖洗時都會確保水衝出來時是清澈的，全世界都有用相關方法。

【16:54】黃恩諾表示最重要是食水安全，5月30日收到水質事故後已即時調查、清洗水缸及拿取水樣本。5月31號收到山麗苑報告，亦做上述工作，後來用發光品測試水樣本發現沒有毒素。

他表示5年前曾做研究，煲完帶有瀝青的水後，瀝青中的致癌物質會變得近乎無。

就周一在電台節目表示食水符合安全標準，黃恩諾表示，市民擔心食水安全無可厚非，下次會解釋得更好。

皇后山邨皇頤樓居民戴女士表示會耐心等待政府溯源結果。（譚曉彤攝）

皇后山邨皇澄樓居民梁女士，濾水器亦收集到黑色顆粒。（譚曉彤攝）

【16:51】房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝表示高度關注相關事件，多次與水務署聯合實地檢測，排除殘留物來自於皇后山邨的供水處。現時皇后山邨及山麗苑有9個過濾格，可阻止0.1毫米的沉澱物，水質持續有改善。楊耀輝續表示，感謝多方配合，將持續關注有關議題。

【16:47】黃恩諾表示，水務署2022年曾在喉管安裝濾網，推斷瀝青應在2022年12月前殘留於喉管中。他指瀝青不會釋出任何有害物質，現時皇后山邨的食水符合安全標準。水務署將繼續檢查安全系統，查看會否有物質繼續脫落。

【16:45】黃恩諾表示，6月3號將樣本交給化驗所檢測，結果顯示大部分為瀝青及樹脂物料。2005年後的水管已經沒有使用瀝青塗層，根據記錄，屋邨沒有使用瀝青塗層的喉管。

【16:43】水務署署長黃恩諾表示，自5月30日至今，首要確保食水安全。

皇后山邨走廊可見牆外水管。(洪芷菁攝)

水務署署長黃恩諾早前指皇后山邨食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。（資料圖片/蔡正邦攝）