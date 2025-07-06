餐飲集團連環結業恐爆走數潮　有供應商稱擔心：料縮短新客賒數期

【結業潮/市道/經濟】本港結業潮未停，近月甚至有連鎖餐飲集團接連倒閉，包括有33年歷史的海皇粥店於5月全線結業；6月有景樂集團及大班麵包西餅，來到7月又有開業36年、曾擁16間分店的鴻星海鮮酒家，震驚餐飲業界。結業背後，不僅有多名集團員工遭欠薪，連食材供應商亦被「走數」，慣常為餐廳提供「賒數期」的供應商，如何應對這波「走數潮」呢？



糧油供應商通泰行掌舵人李豐年認為，經濟持續不景，業界難免會擔心被餐廳「走數」，估計行內將傾向較為收緊，例如對未有太大信任基礎的新客戶縮短「賒數期」、減少批貨量，故有心創業經營餐廳，或需預備更多資金投入業務。



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大班麵包西餅6月24日突全線結業。旺角亞皆老街落閘，貼出結業告示，吸引路經常民觀看。（資料圖片/黃偉民攝）

據了解，業界慣常做法是先賒貨、後收數，收款期為交貨後一至三個月不等，但有指近期接連有多個餐飲品牌突告結業，供應商開始對一些響起「危危乎」警號的食肆實施收緊措施。例如有指大班臨結業前，被供應商要求需以現金支付一半金額才獲供貨。

糧油供應商通泰行掌舵人李豐年認為，大班麵包西餅的情況應只屬個別事件。但他指，從事糧油供應行業一向有被拖欠貨款風險，故一直有採取不同措施去防範。由於現時與他合作的客戶都屬長期合作伙伴，而且具一定實力，因此本身未受影響。

不過，他認為未來經濟未必會有好轉，業界的確有擔心會被拖欠貨款，市場亦會更加「汰弱留強」，有實力的客戶可繼續維持以舊有貨期取貨，但有意入場的新經營者，則因買賣雙方未有太大信任基礎，相信行內會傾向收緊，這些新入場者取貨，只可獲較短賒數期，預計批貨量亦會較以往少，所以有志開展餐飲業人士，需準備更充裕的資金。

對於未來經濟，李豐年認為目前仍未到谷底，惟市場亦毋須太悲觀，期望今年下半年市道會如以往般上升，可以達到收支平衡「捱得過今年」。

通泰行第三代掌舵人李豐年指出，未來經濟未必會有好轉，業界的確有擔心會被拖欠貨款。 （資料圖片/黃舒慧攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，海皇粥店及大班西餅結業「走數」為個別商家情況，暫未見事件影響業界與供應商的合作關係，「生意都係要做」。他認為，供應商雖會更為小心審慎，但亦毋須過份憂慮而收緊供應要求等。