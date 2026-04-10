宏福苑｜姜世明稱物管無牌關「刀掣」屬犯法　認同是「低級錯誤」

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）為第十場，並首次有消防處代表在聽證會作供。消防處助理處長（牌照及審批）姜世明表示，物管公司「置邦」非註冊消防承辦商，即無牌，自行去開關或處理系統「係犯法」，認同獨立委員會首席代表大律師杜淦堃所述這是「低級錯誤」。姜又稱情況罕見，十多年來「我未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗」。他認為指應加強《消防裝置承辦商規例》刑罰，包括無牌修理、保養、安裝消防裝置。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

姜世明負責牌照及審批工作，加入消防處逾30年，已向獨立委員會提交5份證人陳述書。他在聽證會上指出，消防處在監管大廈消防安全的角色，包括監管主動式消防設施及裝備； 被動式則由屋宇署等機關監管，非消防的範疇。

姜世明：「放水」不用關「刀掣」 屬消防商普遍認知

姜世明同意，註冊消防裝置承辦商（RFSIC）有責任確保消防總電掣「刀掣」開啟及正常運作。宏福苑8座大廈使用同一系統，其中7座大廈泵房的「刀掣」被關，獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指，物管公司「置邦」按承建商宏業要求關了「刀掣」，而置邦並非註冊承辦商。

杜淦堃提到，如果消防水缸需要放水，不用去到加壓泵房關「刀掣」。姜世明稱，每次關總電掣都涉及電力安全原因，例如擔心在維修時觸電。他表示，如果單純要「放水」，無須關總電掣。姜表示，對消防工程承辦商，放水不用關總電掣的知識，是普遍認知。

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

置邦工程人員無牌關刀掣 姜世明：低級錯誤 非常罕見

姜世明回應指置邦有責任確保消防系統正常運作，但其沒有相關牌照，不應該去「𢭃呢樣嘢」，同意置邦自行處理是「Elementary（低級）錯誤」，如是註冊承辦商做則是「非常嚴重的疏忽」。他續稱置邦自行去開關或處理系統，「咁樣係犯法」，又表示事件屬非常罕見，稱十多年來「我未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗」。

姜世明指根據消防裝置承辦商規例，最高刑罰為罰款5萬，並無監禁，相比之下，電梯等專業承辦法例罰則更重，董事有監禁刑罰，他認為應加強法例阻嚇性。姜世明指出，消防正研究加重處理無牌消防裝置的刑罰。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

新通函：消防裝置電源啟動貼綠封條 關24小時以上貼紅封條

此外，姜世明指在宏福苑發生大火前，消防處已向承辦商發出過不同通函。大火後，處方又再發出過不同通函。他補充現時對於無法啟用的消防裝置，規定告示必須要為A3大小、須過膠，並張貼在每一樓層𨋢大堂當眼處，加強告示。

姜世明補充，這是消防處初次發現非承辦商在無知識下關電掣是「好大問題」，因此在通函加設「新增封條」要求。如果承辦商完成保養後，會貼上綠色封條，代表電源開啟；若消防裝置電源因設備故障或工程施工需通宵或持續關閉超24 小時，須使用紅色封條。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（右二）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

新通函：任何情況下均不應關閉「刀掣」

他表示，如有人無必要地處理過「刀掣」，會發現封條「郁過」。此外，通函另提到在任何情況下均不應截斷或關閉消防系統總電源。姜世明表示，不少系統如宏福苑般一電源供應兩系統 ，故已出通函提醒勿關兩個系統。

姜世明又指，物業公司不受消防處監察，但消防處與物監局合作緊密。不少消防設備靠物管局監察，故物監局已制定指南，提醒物管不應修理保養安裝消防設施，物管亦要監察消防承辦商工作。他同意如物管公司有留意物監局指南，今次事件不應發生。