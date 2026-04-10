宏福苑｜消防處不接受宏泰「唔好教人做嘢」論　若察覺應通報消防

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，首次有消防處代表在聽證會作供。「宏泰消防」董事鍾傑文早前作供指知道消防設備被關上、由另一承辦商掛牌，惟因行內「唔好教人做嘢」觀念根深蒂固，故沒有跟進。



負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明表明不接受鍾傑文說法，承辦商若知悉電源被關上或有「警鐘唔響、水又無」等情況，應察覺到不只影響一個系統，便應立即通報消防處，讓消防處通知居民。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資料圖片/黃寶瑩攝）

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通函通知承辦商如遇系統失效應立即通報消防處及通知居民

姜世明在聽證會上表示，消防處早已發出通函，通知承辦商如遇到系統失效等情況，便應立即通報消防處，及通知居民。消防處繼而會有措施，包括視察、向大廈提供建議，加強消防安全。

不過，杜淦堃表示，通函中英版的翻譯不同，英文版只列出為「Defect（失效）」、中文版則「嚴重失效」，姜世明同意翻譯有改善空間。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資料圖片/黃寶瑩攝）

宏泰指「唔好教人做嘢」 姜世明：或鐘唔響、水又無便應通知消防處

對於鍾傑文指因「行內唔好教人做嘢」的觀念，而沒有就消防設備被關上作跟進，姜世明表明不接受其說法，強調消防設備的目的在於保障居民生命，如承辦商知道消防設備電源被關上、無法發揮功用，或有「鐘唔響、水又無」等情況，便應通知消防處，好讓消防處通知居民。

兩個承辦商均有責任履行通報要求。

姜世明亦指出兩個承辦商均有責任履行通報要求。對於宏泰因知道另一承辦商已入SDN，因此沒有入SDN的情況，姜世明表示，專業承辦商應察覺不只影響單一系統，可能「會令警鐘無埋」，而若承辦商只得悉其中一套系統已入SDN，亦應理解仍有另一套系統未入SDN。

根據消防通函，消防承辦商是受委聘保養檢查相關系統，如發現失效便須通知消防處。他又同意物管公司有協調角色，指管理公司要加強關注委派的承辦商，若按物監局指南，物管公司監管消防設備是責無旁貸。

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獨立委員會主席陸啟康則追問宏泰是否清楚SDN涵蓋內容，例如是否包括FAS等系統，並提出如宏泰不清楚SDN範圍，應否向物管公司索取SDN資料再作跟進。姜世明同意此做法，又指可致電消防處查詢，並強調系統保障市民生命，「不宜輕率」。