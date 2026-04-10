宏福苑｜消防處擬循6方向修例　關消防裝置要獲批　物管同須負責

宏福苑大火聽證會進入第二輪，今日（10日）為第十天，消防處長助理處長（牌照及審批）姜世明出庭作供，交代宏福苑消防裝置系統及各持分者責任問題，亦提到因應宏福苑大火慘劇，消防處擬就六大方向修例，加強樓宇消防安全，包括大廈須得到消防處批准後才可關閉消防裝置、將物管公司納入樓宇消防設備監管責任人、針對不同的消防隱患加入定額罰款、註冊消防承辦商牌照到一定期限後須續期、加大消防處的執法權力、加強罰則令其「頗大幅度上升」。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

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消防處處長楊恩健早前已曾交代其中三個修例方向，包括將一）大廈須得到消防處批准後才可關閉消防裝置、二）物管公司納入樓宇消防設備監管責任人、以及三）針對阻塞防煙門及走火通道等消防隱患加入定額罰款，預計今年4月至5月向立法會保安事務委員會簡介修例內容，冀年底可將草案交立法會審議。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明今日在聽證會上，進一步交代消防處合共六大修例方向：

一）目前大廈可先行關閉消防裝置後再通知消防處。消防處考慮將來在關閉消防裝置前，需先取得消防處批准，賦予消防處法定權力，以審視關閉設備的具體情況，並確認大廈是否有否足夠替代措施。

二）現時物業管理公司非訂明樓宇消防設備監管責任人，責任人是法團或業主。建議修例將物管公司納入樓宇消防設備監管責任人。

三）引入消防設施違規事項定額罰款，更具阻嚇性。楊恩健早前亦曾指，以簡易程序治罪條例取代傳票形式處理，以加快效率提高阻嚇性。

四）香港註冊消防裝置承辦商分為三級，持有合資格證書的人士可向消防處申請，為數1000個。修例方向是牌照達一定期限後，便要續牌。

五）加大消防處的執法權力。

六）根據消防裝置承辦商規例，最高刑罰為罰款5萬，並無監禁，相比之下，電梯等專業承辦法例罰則更重，董事有監禁刑罰。姜世明指出，消防正研究用其他修例形式，令罰則「頗大幅度上升」，包括加重處理無牌消防裝置的刑罰。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（黃寶瑩攝／資料圖片）

消防處一年收到30萬張證書，當中每年接獲關閉維修的通知書約6000多宗。獨立委員會主席陸啟康關注在修例後，是否有足夠人手巡查，姜世明稱現時每次關閉都會派員前往檢查，「消防處是成架消防車，幾小時內就會去睇」。