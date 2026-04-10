宏福苑｜6萬份年檢核對表抽0.5%　認大維修風險高突擊巡查反無增

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）第十場，首次有消防處代表在聽證會作供。負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明透露，消防處每年收到30萬份涉及消防裝置的證書，處方核對了約1.5萬份的資料。每年收到的約6萬份年檢核對表中，消防處只抽查了300份，即佔總數0.5%。他解釋，「因為有其他核對工作」。



就大維修的消防風險，姜世明稱，消防處沒有因為大維修而做「特別多」突擊巡查，但同事有到現場做「預案」，包括「加多啲消防車」。被問到做「預案」是否意味消防處知道大維修會帶來額外火警風險，姜世明未有正面回應，獨立委員會代表大律師杜淦堃七次追問，姜終回應：「同意」。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

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早前聽證會中，獨立委員會揭露宏福苑在大火前，消防裝置總掣被關，其中大維修消防裝置承辦商「中華發展」，曾向消防處提交85份俗稱掛牌紙的「關閉消防裝置通知書」（SDN），最早在2025年4月已經開始，又曾將用以證明檢查合格的「消防裝置及設備證書」（FS 251）多次傳真給消防處。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明出席今日（10日）聽證會透露，消防處每年會收到30萬份不同涉及消防裝置的證書，包括年檢核對表、SDN、FS 251等，其中約1.5萬份會核對資料。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

6萬份年檢核對表抽查300份

就另一消防裝置承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文早前作供稱，消防處有多年沒有抽查過年檢核對表，姜世明確認未就「宏泰消防」為宏福苑撰寫的核對作抽查，又指本港6萬幢大廈均要每年檢查消防系統，處方每年會抽查300份年檢核對表。他解釋，「因為有其他核對工作」。

獨立委員會代表大律師杜淦堃展示一份由「宏泰消防」在2025年3月31日給消防的FS251，最底一欄有三個空格，「巡查／輸入系統／核對」，三格都沒有任何剔。姜世明確認，這份FS251沒進行過任何「巡查／輸入系統／核對」，即沒看過。

姜解釋，消防處收到FS 251後會做的工作，是人手輸入資料，95%由消防處職員人手輸入。他同意同事「只是輸入員，不會睇」。另有5%是承辦商直接提交電子版，由消防處存檔。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（中）。（資枓圖片／黃學潤攝）

姜世明：難微細查核30萬證書 惟「要動腦筋思考點樣做得更好」

杜淦堃問到，在宏福苑事件中，消防應該能從證書中發現有兩個承辦商，被問到是否可行？姜世明稱，難以微細地查核30萬張相近證書，但他同意有改善空間，「要動腦筋思考點樣做得更好」。他續說，消防處會推動修例，如要求關刀掣須通知消防處，及加強監察等，又稱「今次就係好好例證」，如承辦商不按通函「就會淨係得佢哋知，兩套系統係無法運作」。

杜淦堃又問到消防處的突擊檢查的機制。姜世明指，若收到關於消防設備的投訴，會安排突擊檢查，不會事先通知。至於無收到投訴的其餘大廈，消防處每年約有1萬個常規巡查、2,000個因證書顯示裝置損壞而進行的巡查、1,000個違例記分制巡查。

不過，若涉及功能性測試，例如測試警鐘、灑水系統等，姜世明指，為免引起居民恐慌或造成水浸、路滑等，都需要事前管理公司進行協商 。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

沒因大維修而多做突擊巡查 宏福苑前曾做「預案」僅救火相關

就大維修的消防風險，姜世明稱沒有因為大維修而做「特別多」突擊巡查。被問及宏福苑八幢大廈都維修，火警風險較高，巡查方面似乎沒因為大維修而做突擊檢查。姜世明稱：「火災後有」。他表示，當區同事有為大維修做「預案」，惟預案事實上與救火相關，如「加多啲消防車」。（見另稿）

姜世明同意處方在大火前就突擊檢查及加多巡查沒有政策，認同要改善。因此他親自主持會議，向業界、政府部門索取500多幢大維修大廈列表。至今已全數巡查，「有損壞的大廈」已巡查、已維修好消防裝置設備。

消防處是否知大維修有額外火警風險？多次被追問才稱同意

姜世明被多次問到，是否同意消防處應知道大維修會有平時無的火警風險，姜世明先稱「唔完全同意，可以有其他因素」，再被問「大維修下火警風險更高？同不同意？」、「我想你嘗試答我問題⋯⋯同意定唔同意？」姜終回應：「同意」。現場當下傳出笑聲。

杜淦堃又兩度問及，為何消防處多年無加強大維修的突擊巡查，姜世明都無正面回應，僅稱火災後有相關計劃，將來會加強這方面的工作。

▼杜淦堃七次追問大維修火警風險過程▼

杜淦堃：

明顯地因為大維修，（消防處）知道可能有平時無嘅火警風險，先會有應變政策，例如（處方）會事先視察情況，當有火警，會派多啲消防、裝備。 所以消防處一路都知道，大維修會衍生咗平時無嘅火警風險，咁樣講係咪正確？



姜世明：

就呢個個案，當區消防局有做呢個步驟...



杜淦堃：

我重覆一次問題，睇下你答唔答到我。消防處一定知道，因為做大型樓宇維修，會有平時無嘅火警風險，例如講得好坦白就係棚網、外牆著火，呢啲係大維修明顯會有嘅風險，係咪？



姜世明：

唔完全同意，因為棚網都有分合規、唔合規。



杜淦堃：

明白，唔需要探討呢啲問題。我只係想你幫助我嘅就係，大家都知道喺火警之前，棚網或者竹棚著火唔係新鮮事，（大火發生）無耐之前發生過。點解有政策要去睇下發生火警嘅時候，個裝備唔一樣，都係因為大維修嘅緣故，係咪？



姜世明：

都唔單係大維修，因為事實上一間消防局，佢喺區入面見到唔同嘅實況，要做唔同嘅應變，都係...



杜淦堃：

我唔係話你同事喺第二啲情況之下無做嘢。但就宏福苑嚟講，正正因為大維修，所以當區消防局先要去探討，一旦有火警，要派多啲人、派多啲車。換句話講，大家都明白，大維修嘅火警風險，比平時應該係高左，同唔同意？



姜世明：

同事去做應變係（因應）唔同地方做應變，佢未必一定判斷係高咗，但佢會去做，為佢嘅應變去做部署。



杜淦堃：

你個答案無錯，但我想你嘗試答我問題。我個問題係想問你，因為做大型樓宇維修，相對火警風險，應該係高咗，有一啲平時無嘅風險出現，同意定唔同意？



姜世明：

同意但有補充。



杜淦堃：

你補充。



姜世明：

同意係因為佢有呢個可能。



杜淦堃：

講緊風險就一定講梗可能啦，阿Sir?



姜世明：

我舉個例子，因為人多咗同物料多咗會引伸你頭先講嗰個情況...



杜淦堃：

無錯喇。我哋唔係今日先知道可能有工人食煙啦，我哋唔係今日先知道，大廈外牆有好多平時無嘅物料，而唔同情況下，呢啲物料可能燒得著，係咪？都係因為呢啲理由，所以大火之前，你哋同事要去考察，萬一著火，係咪應該要派多啲人、派多啲車去，同意？



姜世明：

同意。



杜淦堃：

基於你同意有呢啲平時無嘅風險，我想問下你，按你經驗都發生過地盤或者竹棚著火，點解咁多年都無提高就大維修做嘅突擊巡查呢？講唔講到？



姜世明：

事實上一間消防局會就區內唔同情況，做地區熟悉巡視，去了解唔同地方一旦發生火警嘅部署。以宏福苑嚟講，同事都有去做。



杜淦堃：

我明白，我唔係批評佢地去做巡查......。我想問嘅係，點解知道個風險高咗，而無相應措施去加強巡查或者做多啲突擊巡查呢？正如你所講，唔會因為大型樓宇維修而突擊巡查嘛，係咪？



姜世明：

喺呢方面，喺大火後我哋已經有計劃做咗，並且已經執行咗。有啲行動係就住一啲維修嘅大廈，我哋將來繼續做維修呢，我哋係會加強。



▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

