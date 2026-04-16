宏福苑︱外牆維修商認開「生口」常見但非必要　稱不知會妨礙逃生

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，兩間宏福苑外牆維修外判商負責人作供。受大維修承建商宏業指示開「生口」的港鵬工程公司負責人吳培坤稱，有部份「生口」並非由「港鵬」所開，工程前已見到其存在。被問到開「生口」前，有否想過會對逃生有問題，回應指「呢個我唔識」。再被問到「人哋做錯嘢係咪唔代表你都要做錯？」吳點頭，他又同意開「生口」事實上在維修中很常見，惟技術上不是一定要開，「公司叫我開」。



港鵬工程公司負責人吳培坤。（湯致遠攝）

港鵬工程公司負責人吳培坤。（湯致遠攝）

稱事前不認識鴻毅、宏業

「港鵬工程」負責人吳培坤自10年前開始從事外牆維修，在「恆豐營造工程」負責人嚴楚基介紹下，在2024年8月至10月開始宏泰閣、宏昌閣及宏建閣的外牆工程，總工程費為936萬。

他指，不知道嚴楚基是「恆豐營造工程」負責人，只知道嚴楚基本人，認同是「口頭協議，大家講個信字」。他又指，事前未曾接觸過鴻毅、宏業，亦無接觸過宏業董事候華建。

工程前安全課僅數分鐘 學到甚麼「唔記得」

聽證會展示一份宏業的通告，提到要在宏昌閣進行外牆窗戶保護及𠝹鑿單位窗邊工程，影響大廈1至8室外牆，工程預計由2025年8月30日開始至2025年10月31日結束。吳培坤指，8月30日入去開始工程前，曾上了數分鐘安全課，被問到學了甚麼？他稱：「唔記得」。有沒有提醒他不要食煙、如何使用「生口」？他再稱：「唔記得。」 安全課亦沒有短片或筆記。

港鵬工程公司負責人吳培坤。（湯致遠攝）

提到工程期間的溝通及運作，吳培坤指，上棚架開工前要簽簿。惟他不知宏業的「接頭人」，若物料出問題，吳會直接到宏業寫字樓，但沒有特定聯絡人。因此，如果有甚麼事情，他都會去找嚴楚基。

不過，獨立委員會代表大律師李澍桓盤問時指出，吳培坤向警方供稱，宏業「Gordon哥或Sam哥或忠哥」，叫他每隔五層在後樓梯開生口。他提到是入場進行工程後才接觸此人，首次接觸就獲指示開生口。吳培坤供稱，工序是先封窗後開生口，而15樓的「生口」並非由「港鵬」所開，工程前已見到其存在。

會否想過「生口」對逃生有問題？ 「呢個我唔識、公司叫我開」

他又提到，宏業要求他每五層開「生口」。被問到開「生口」時拆玻璃，會否想過對逃生有問題？吳稱：「呢個我唔識」。被問到「人哋做錯嘢唔代表你都要做錯？」吳點頭。

至於開「生口」在工程技術層面是否沒有必要？吳稱：「慣常是有開生口」，但對於吳來說，「開唔開都無所謂」，稱是「公司叫我開」。吳又同意，開「生口」事實上在維修中很常見，惟技術上不是一定要開。

代表委員會的資深大律師杜淦堃在聽證會陳辭時，曾提及「生口」問題，指證據顯示「生口」令到濃煙由大廈外牆進入走火樓梯的主因。