宏福苑｜工程商稱多用發泡膠封窗　被問有否人叫拆：唔關我哋事

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第十三場聽證會，兩間宏福苑外牆維修外判商負責人作供，揭露用發泡膠工程封窗後，工人曾再鋪設薄木板和中空板，直至打鑿完成後拆除，但繼續保留發泡膠。



發泡膠被視為加劇火災蔓延的成因之一。被問發泡膠封窗是否常見？負責三座發泡膠封窗的「港鵬工程」負責人吳培坤表示「有但唔多」；另一負責宏道閣的「明旺維修工程」擁有人張明海則稱入行「十幾廿年」，過往工程較多用發泡膠封窗。再被問完工後是否沒人叫他拆發泡膠？張明海稱曾獲指示不要拆除，又稱「呢啲唔關我哋事。」



2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

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聽證會展出一份由宏業發出的文件，顯示工程前會先利用Foam Board（發泡膠）將玻璃窗遮蔽，以免工程有碎石擊中窗戶。打鑿期間，會臨時再以薄木板和中空板封窗，完工後才拆除。

「港鵬工程」負責人吳培坤，自10年前開始從事外牆維修，在「恆豐營造工程」負責人嚴楚基介紹下，於2024年8月至11月在宏泰閣、宏昌閣及宏建閣進行外牆工程，總工程費為936萬。

港鵬工程公司負責人吳培坤（左）。（湯致遠攝）

港鵬工程公司負責人吳培坤（左）及明旺維修工程公司擁有人張明海（右）（湯致遠攝）

吳培坤被問完成打鑿後，為何只拆薄木板和中空板，但不拆除發泡膠？他指曾問過「基哥」，但獲回覆指「唔好拆」。他又指，入場前發泡膠已送到地盤，他是首次接觸該發泡膠板，不知道是否阻燃，又說沒留意到發泡膠有不同款式。

被問發泡膠封窗是否常見，他指「有但唔多」，又稱過往工程多數以中空板封窗，以往工程未用過該批發泡膠。他再被問到按其經驗，發泡膠保護力是否比中空板強？吳表示不清楚，但認同先將中空板貼在窗，再將發泡膠貼在外，完工後再拆發泡膠，不會影響其工序。

港鵬工程公司負責人吳培坤（戴口罩男子）。（湯致遠攝）

另一「明旺維修工程」擁有人張明海供稱，經「城造工程」姚錦輝接得工程，自2024年12月至翌年4月負責宏道閣的外牆工程。

張明海同被問到先鋪中空板，再鋪發泡膠，對打鑿會否有影響？張一度指，打鑿期間發泡膠不可掛在中空板上。獨立委員會代表大律師李澍桓再追問，用雙面膠將發泡膠貼在中空板上便可，張才稱「咁都得」。李澍桓表示，「我唔做工程都知啦」。

明旺維修工程公司擁有人張明海（中）。（湯致遠攝）

張明海又說，姚錦輝指示他不要拆除發泡膠。及至4月初完成工程，宏福苑發泡膠長期封窗，被問到是否沒人叫他拆發泡膠？張表示：「呢啲唔關我哋事。」他又透露，入行「十幾廿年」，過往工程較多用發泡膠封窗，而非中空板。