宏福苑｜前法團委員促改授權票制度 批「護民官」無作為釀禍
撰文：馬耀文
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大埔宏福苑大火獨立調查委員會今日（16日）舉行第十三場聽證會，多名宏福苑居民以事實證人身分作供。曾於2010年擔任法團管委會委員的馮堯在庭上作供時，表達不滿法團授權票的操作，並將前大埔區議員黃碧嬌帶同「黨羽」影響居民。馮堯作供完畢後在場外受訪，他認為有必要改善授權票制度，指授權票不可選所有委員。
他對區議員的角色有見解，「你唔好以為區議員係一件好特別嘅嘢」，並指區議員及民政署職責是護民，但他痛批：「宏福苑今次出嘅事，就係護民官無做嘢。」
倡授權票不可全數選票 要「除二減一」
馮堯向在場記者表示不滿授權票，認為一張授權票不應擁有全數選票的權力。他提出具體的改革方案，「希望以後授權票只可以選委員嘅一半數目，唔可以10個（委員）就選10個，8個就選8個，我要求授權票『除2減1』，即係話有10個嘅，就除2得5，再減1個。」他說：「講句難聽啲，一張票一個人，無可能識晒咁多個委員㗎！」
被問及觀察到黃碧嬌介入屋苑事務的始末，馮堯稱大約從2019年前已經開始。他對區議員的角色有獨特見解，「我話你聽，你唔好以為區議員係一件好特別嘅嘢，無所謂叫民主唔民主，只有為市民做好嘅，就係一個好嘅區議員。區議員其實就係護民啊，民政署都係護民官啊」，「宏福苑今次出嘅事，就係護民官無做嘢。」
馮堯更指責宏福苑大火事件令香港政府無端花費巨額公帑，「講得難聽啲，香港政府無啦啦整撻瘌，最少都使咗120億，所有納稅人全部都畀錢，各位香港市民多謝晒。」
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