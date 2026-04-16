宏福苑｜工程商稱不知有否工人棚架吸煙　被問如何監督：叫佢哋戒

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，負責大廈外牆維修的港鵬工程負責人吳培坤，在聽證會上接受盤問時，承認有工人吸煙，但不清楚他們有否在棚架上吸煙。被問到如何監督，他指會「叫佢哋戒煙」，又表示「自己都戒緊」。



2025年11月27日黃昏，即大埔宏福苑五級大火燒了超過28個小時，有單位仍然火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）

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港鵬工程公司負責人吳培坤（右）。（陳萃屏攝）

聽證會上，港鵬工程公司負責人吳培坤接受獨立委員會代表大律師李澍桓盤問時，提及施工細節。他表示上棚架的安排由天台爬落去完成，工程並非由全層一次性處理，而是因應區域分段進行，並提到封窗的時間安排，大致與工程期相符，部份工作於2025年11月才完成。

對於封窗材料，他表示施工主要使用中空板作遮蔽，至於發泡膠方面，他承認進入宏福苑維修前發泡膠已由「基哥」（「海德工程公司」的嚴楚基）送到地盤，但對其是否阻燃及款式不同則不清楚。他亦稱，尤其後續工作上不涉及拆除發泡膠的決定，當中通常按「基哥」指示不作拆除。他承認打鑿時會先貼中空板，臨打鑿前再進行貼合，並指完成封窗後會拆除中空板，但發泡膠一般不拆。

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

李澍桓又問吳培坤有否吸煙，吳承認有，又指知道有部份工人有吸煙，他在地下吸煙，亦有吩咐工人不要吸煙，而地下則設有吸煙區。李澍桓又問他與工人有否在棚架上吸煙，吳培坤回答指自己沒有，但工人則不清楚，「我就無，其他唔知」。

李澍桓又關注如何監督工人吸煙情況，因火災有機會由吸煙引致，吳培坤表示「盡力唔好食，叫佢哋戒煙」，又說「我自己都戒緊」。