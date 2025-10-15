港迪士尼CEO莫偉庭成功扭虧為盈升總部CFO　田北辰憂樂園日後發展

被形容眼光獨到、成功令香港迪士尼樂園10年來首度扭虧為盈的度假區行政總裁（CEO )莫偉庭Michael Moriarty），獲美國總部賞識，明年2月起升任迪士尼體驗執行副總裁兼首席財務總監（CFO）。



立法會議員田北辰形容莫偉庭是香港迪士尼樂園歷任行政總裁中「最有創意、最幫到我哋香港」，在他主理下全球首個「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）落戶香港園區，成功令樂園在疫後重生，令全世界迪士尼樂園要跟，他擔心莫離港後樂園能否持續保持創意優勢。



香港迪士尼樂園度假區2月25日公布2024財政年虧轉盈，米奇與米妮在發布會上穿上全新20周年限定服裝，與行政總裁莫偉庭（中）一齊公亮麗成績表。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港迪士尼樂園：將公布莫偉庭繼任人選

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，對莫偉庭即將出任迪士尼體驗下一任首席財務總監深感鼓舞，並期待他在新崗位上繼續展現其領導才能，推動全球業務發展。樂園正積極籌備交接事宜，並計劃於不久將來公布莫偉庭的繼任人選。

▼2月25日 迪士尼樂園公布虧轉盈▼



香港迪士尼10年終扭虧為盈 莫偉庭︰交出開幕以來最佳業務表現

香港迪士尼樂園歷經連續9年虧損，今年2月公布2024財政年度終於止蝕，各項數據都創出開幕以來新高，包括錄得淨利潤8.38億元，按年改善12億元，是樂園2005年創立以來第四度錄得盈餘，資金保留供樂園發展，毋須上繳港府和華特迪士尼兩大股東。

2024年有770萬入場人次也創了開幕新高，其中內地及其他國家或地區旅客分佔38%及22%。旅客人均消費亦錄得28%增長；酒店使用率為88%，整體入住率升至73%，按年升26個百分點。

香港迪士尼亦已開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款，截至2025財政年度首季已償還60%。園方指過去數年因財政不穩而未支付華特迪士尼的管理費，也已一併繳付。

莫偉庭當日在發布會上形容「香港迪士尼交出了我們開幕以來最佳的業務表現」，並指儘管市況挑戰重重，仍取得如此佳績，充分證明演藝人員的盡心盡力，以及賓客對迪士尼的深厚連繫。

莫偉庭：魔雪奇緣世界及Marvel主題體驗讓港迪士尼有穩健增長規劃

莫偉庭當時表示，對於成績表感到自豪。他認為2023年11月開幕的魔雪奇緣世界，以及目前正擴建的Marvel主題體驗等，讓香港迪士尼擁有穩健的增長規劃。他指2024財政年度的成就和策略，確立香港迪士尼在本港和大灣區內作為國際旅遊目的地的領導地位，有助把握未來機遇。「我們即將展開新里程，會繼續為賓客及本港社區帶來更多歡樂，並繼續為香港未來作出強而有力的貢獻。」

香港迪士尼樂園度假區2月25日公布2024財政年虧轉盈，行政總裁莫偉庭展示為20周年特別推出的產品。（資料圖片／鄭子峰攝)

田北辰2月曾預言擔心總部會撬莫偉庭回去

立法會議員田北辰今年2月已指出，香港迪士尼樂園成功扭轉為盈，莫偉庭應記一功，他指只要莫偉庭續留任，香港迪士尼樂園度無有怕，但同時預言擔心總部會撬他回去，「返咗去美國就驚！」此擔心今日真應驗。

田北辰今日說：「我早就話佢係咁多香港迪士尼行政總裁中最有最有創意、最幫到我哋香港」。

他尤其指莫眼光獨到，《魔雪奇緣》電影推出多年，卻是他第一個想到將其變成一個樂園項目「魔雪奇緣世界」，「令全世界（迪士尼樂園）要跟。我咪曾經預言千祈唔好畀佢走，咁佢依家真係（被調）走！」他擔心日後香港迪士尼能否有同樣的創意。

▼2023年9月12日 《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」開放予傳媒拍攝▼


