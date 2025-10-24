香港迪士尼宣布營運高級副總裁施保添任CEO　接替升總部CFO莫偉庭

成功令香港迪士尼樂園10年來首度扭虧為盈的度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）離任，返回總部擔任迪士尼體驗首席財務總監。香港迪士尼今日（24日）公布，已委任香港迪士尼樂園營運高級副總裁施保添（Tim Sypko），下月23日起接替莫偉庭。另外，香港迪士尼首席財務總監施楠將於明年1月起，出任加州迪士尼樂園財務高級副總裁。



候任行政總裁施保添1990年加入華特迪士尼世界度假區，期後晉升至多個不同範疇的領導職位，涵蓋營運、人力資源管理及賓客體驗發展等，領樂園經歷重大革新與擴展，曾創下破紀錄的業績及卓越的賓客滿意度。



施保添下月23日起出任香港迪士尼樂園行政總裁。（香港迪士尼提供圖片）

施保添1990年加入迪士尼 曾創下破紀錄的業績

香港迪士尼今日公布，香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭獲委任為迪士尼體驗首席財務總監，該職位由施保添下月23日起出任。施保添1990年加入華特迪士尼世界度假區，期後晉升至多個不同範疇的領導職位，涵蓋營運、人力資源管理及賓客體驗發展等，過去5年則擔任香港迪士尼樂園營運高級副總裁。

香港迪士尼指，施保添憑藉其穩健的領導能力、營運專業知識及全面的商業觸覺，引領樂園經歷重大革新與擴展，創下破紀錄的業績及卓越的賓客滿意度。

香港迪士尼首席財務總監施楠將於2026年1月起，出任加州迪士尼樂園財務高級副總裁。（香港迪士尼提供圖片）

CFO施楠2026年1月起轉往加州迪士尼

香港迪士尼首席財務總監施楠將於2026年1月起，出任加州迪士尼樂園財務高級副總裁。 施楠同樣在1990年代加入華特迪士尼世界度假區，曾在公司內部擔任多個財務職位，涉及範疇包括迪士尼度假旅行、全球業務發展、業務規劃及傳訊等，並曾擔任上海迪士尼度假區首席財務總監。

香港迪士尼指，施楠在推動樂園長遠發展方面發揮關鍵作用。憑藉其廣泛的經驗，他將協助進一步推動加州迪士尼樂園的未來發展計劃。

香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭，獲委任為迪士尼體驗首席財務總監。（資料圖片／盧翊銘攝）

迪士尼總部︰施保添將鞏固現有合作夥伴關係

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳表示，施保添深厚的營運專業知識及具有策略的領導能力，將在鞏固現有合作夥伴關係及進一步拓展度假區項目，發揮關鍵作用。她並衷心感謝施楠對香港迪士尼樂園度假區的重要貢獻，祝願他在加州迪士尼樂園的新職位一切順利。

香港迪士尼樂園歷經連續9年虧損，在莫偉庭的領導下，終在今年2月公布2024財政年度止蝕，各項數據都創出開幕以來新高，包括錄得淨利潤8.38億元，按年改善12億元，是樂園2005年創立以來第四度錄得盈餘，資金保留供樂園發展，毋須上繳港府和華特迪士尼兩大股東。