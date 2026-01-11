菲律賓殿堂級歌手Lea Salonga相隔20年　為迪士尼樂園20周年獻唱

榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、主唱《A Whole New World》及《Reflection》的菲律賓殿堂級歌手Lea Salonga在2005年香港迪士尼樂園開幕典禮演唱，相隔20年後，她再次回到樂園，在周六（10日）為樂園20周年活動音樂盛會，獻唱首本名曲及多首迪士尼動畫主題曲，吸引大批賓客觀賞。



Lea Salonga在1月10日在香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」舞台，獻唱多首迪士尼動畫主題曲。（迪士尼提供圖片）

Lea Salonga曾擔任迪士尼1992年動畫《阿拉丁》「茉莉公主（Princess Jasmine）」、1998年《花木蘭》以及2004年《花木蘭2》「花木蘭（Mulan）」等角色的歌唱配音，2011年獲得迪士尼傳奇獎章。

Lea Salonga周六晚攜手與香港管弦樂團和香港迪士尼樂園樂隊，在菲籍指揮家Gerard Salonga的執棒下，為「迪士尼音樂傳奇Live」領銜獻唱45分鐘。

Lea Salonga在「奇妙夢想城堡」舞台唱出她的首本名曲、《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》，以及《花木蘭》插曲《Reflection》；又與六位迪士尼公主和一位女王——包括茉莉公主、花木蘭、蒂安娜公主、艾莎公主、灰姑娘和寶嘉康蒂一同演出，獻唱多首迪士尼動畫主題曲。

Lea Salonga在2005年香港迪士尼樂園開幕典禮上獻唱，今次應樂園邀請，再次來港，為樂園20周年活動演出。

旅遊事務專員張馮泳萍、旅遊發展局主席林建岳及總幹事劉鎮漢、迪士尼行政總裁施保添（Tim Sypko）都有出席。