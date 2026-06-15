其士集團爭產　五女認遺產多其他姐妹一倍　自發把一半分給胞弟

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(15日)在高等法院續審，被告之一的五女周蕙蕙作供。周蕙蕙指，父親對所有子女都愛鍚，但承認他有時會「偏心」。 根據2015年遺囑內容，她獲得的遺產較其他姐妹多一倍，胞弟周維正更未獲分文，周蕙蕙供稱「第一時間諗起爸爸係要我睇住Oscar(胞弟)」，遂自發將她所得遺產的一半給予胞弟。就父親把其持有的其士股份全部給她，周蕙蕙則認為父親想她「幫Oscar keep住（股份）先」，她只是代胞弟保存股份。



長女要求宣告父親的遺囑無效

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

第五女周蕙蕙稱她所分的股份比較多，認為父親想她為胞弟保管。(朱棨新攝)

周亦卿幼子周維正(圖)在遺囑上並無獲分得股份。(朱棨新攝)

長女周莉莉要求法庭宣布其父的遺囑無效。（朱棨新攝）

五女在日本出生並在多地升學

五女周蕙蕙今作供透露，她於1969年在日本出生，在港讀小學及中學，之後到英國的私立寄宿女校讀書一年。於1983年，她隨家人移民加拿大，並在完成高中後，在當地先後入讀多間大學。她一度返港，在香浸會大學繼續學業，之後再返回加拿大從事酒店前台工作，並修讀地產相關課程。

曾加入其士任主席助理

她續指，於1997年按父親要求再返港，以「主席助理」的身份加入其士，職責主要涉及父親的私人及家庭事務，較少涉及核心業務，也沒有參與過公司會議。

作為家姐會睇住細佬

周蕙蕙亦指，父親對所有子女都愛鍚，盡量一視同仁，但承認父親有時會「偏心」。她與胞弟周維正年紀相差7年，關係相對不算太緊密，但強調：「我會覺得我永遠都係佢家姐....作為家姐會睇住細佬。」她指胞弟當年曾和父親有爭拗，亦承認父親不滿胞弟做生意手法，多名胞姐均勸告胞弟按傳統改善言行，而姐弟間都坦誠溝通。

父未給做信託指示或已改變主意

她又指， 父親生前多番表明：「寧願做牆紙，啲股票都唔會賣。」他希望其士的控制權留在周家，不會落入外人之手。而父親曾諮詢會計師事務所，主要討論家庭財富規劃，曾談及成立信託的可能性。但她指，父親最終未有給予指示，認為父親或已改變主意。

自發把一半遺產給予胞弟

周蕙蕙續指，得知2015年遺囑內容，她獲得的遺產較其他姐妹多一半，胞弟更未獲分文，她說：「(我)第一時間諗起爸爸係要我睇住Oscar(胞弟周維正)。」並自發將她所得遺產的一半給予胞弟。她指此屬個人意願，與父親的指示無關。就她較其他姐妹獲多一半遺產，周蕙蕙表示：「呢個係佢(父親周亦卿)嘅決定」。

認為父想她幫弟暫保管股份

此外，根據2015年遺囑，父親把其持有的其士股份全部給她，周蕙蕙認是父親想她：「幫Oscar keep住（股份）先。」她只是代胞弟保存股份。

案件編號：HCAP 22/2019