教大生涉Ocamp性侵案　陪審團裁被告強姦非禮等5罪成　明日判刑

香港教育大學2023年的迎新營爆出性侵醜聞，一名當時在教大兼讀課程的四年級男生，涉在不同迎新營等不同地方，先後性侵多人，被控強姦、非禮及偷窺等5項罪名，案件（HCCC153/2024）早前在高等法院審訊，陪審團今(10日)在高等法院退庭商議。



案中5名女事主均有作供，除了1 人是被告的網友外，其他人均是在迎新營認識被告，她們均指被告在未得她們同意下，向她們作出非禮，或甚強姦等行為。辯方卻指女方作主動，被告在與警方的錄影會面中，亦指部份事主誣衊他，更批評個別事主「普通」，揚言過去女友均是「靚女」，他不用非禮「普通的」，至於偷窺指控，他反指事主明知門鎖壞而沒找女同學看守門口。



6男1女陪審團經約5個多小時退庭商議，裁定被告全部罪名成立。法官杜麗冰把案件押後至明天判刑。



5項控罪4項發生於迎新營

被告Y.L.H，現年31歲，案發時任救生員，並是教育學院兼讀課程的四年級生），他被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪，指他於2023年1月，及同年7至8月，性侵5名女性，其中事主A的非禮指控發生飛鵝山，事主B的強姦指控，發生在紅十字會在元朗舉行的聯校迎新營，餘下3罪則發生在教育大學的迎新營。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

事主A稱案發當晚在蘭桂坊遇上被告，之後遭被告載到飛山非禮。(示意圖，涉案人不在圖中)

網友事主A稱在飛鵝山非禮

女事主A早前供稱，被告是她的網友，她在2023年1月13日與友人到蘭桂坊喝酒，期間遇見被告，被告後來表示可駕車送她回家，她記得被告駕著黑色寶馬來接她，卻把她載至飛鵝山。她當日有喝酒，清醒時覺被告壓在她身上，被告更捉住她右手要她手淫。她曾表示：「唔想。」被告未有理會，最終在她肚上射精。

辯方指事主A主動脫光被告外內褲

辯方盤問事主A時指，當日A要求到飛鵝看日出，被告才把車駛到該處，辯方指A在車上主動爬到被告身上，更脫光他的褲子，包括內褲，然後為他口交及手淫。事主A一概否認。

事主B參加迎新營被強姦

女事主B聲稱遭被告強姦。她稱當時參加紅十字會的聯校迎新營，並在營內認識被告。案發當日她與其他組員玩至凌晨4時，被告準備了韓國燒酒，並指輸了要罰飲，她約喝了半支後想回房睡覺，被告卻趁無他人在房時「揸」她的胸部至少3次，並稱：「你個胸好大，有無C cup以上？」她多番拒絕，但被告漠視她，並最終在她不情願下把她強姦。

被告指B曾主動舌吻及牽手

被告在與警方的會面錄影時卻稱，當晚與事主B及其他人玩遊戲時，他已曾與B擁抱及吻其臉，事主亦趁房間只得他倆時，與他舌吻及牽手，最終兩人互相對望及撫摸，並順勢發生性行為。被告又指全程是「Step by step」循步漸進地發展，未覺B曾有拒絕過。

事主C、D及E的指控，均與教大2023年的迎新營有關。（資料圖片）

事主C稱在車上遭被告摸大腿和胸

事主C則供稱，教大迎新營後與眾人到大埔海濱公園喝酒，之後被告提議駕車送各人回家，她是最後一個，當時坐在副駕座，被告途中多番伸手放在她的大腿，她曾多次拒絕，但被告仍繼續。被告後來稱要休息，把車停在汀九橋附近僻靜處，並想躺在她的大腿及擁抱她，她覺被告的陽具勃起，並在擦其私處約三秒，她即表示：「數五秒好放手。」惟被告得寸進尺再摸她胸部。她用力把被告推開，被告說：「得啦，得啦，送你返屋企。」

被告指前都是美女無需非禮普通的

被告在與警方的會面錄影中，卻否認曾非禮事主C，並強調他與女性作任何親密行為，都會先徵對方同意，反指C講大話。被告又稱他是公務員，不會作這類行以影響工作。被告承認當日沒選屯門公路而挑了汀九橋路段，因覺汀九那邊比較浪漫，又稱他過往的女朋友都是美女，無需要非禮普通的女仔，他更思疑C因妒忌她的靚女朋友，覺得與被告無發展機會，故作出非禮指控。

事主D稱遭被告多次捏膊頭

事主D則稱在教大迎新營時，被告曾在玩遊戲時借故碰她膊頭；在營火晚會時又從後捏她膊頭兩下。至晚上玩遊戲時，被告用手掃她大腿兩下，及走近並側身攝入她雙腿，D稱感到騷擾和冒犯，並認為被告是：「特登嚟抽水。」

被告反指捏膊頭好無聊囉

被告在與警方的會面錄影上，提及事主D的指控時稱強調無做過，並認為是D誣陷他。被告又謂：「我唔會無啦啦捏佢膊頭，好無聊囉呢樣嘢。」他又稱只會在「有感覺」的情況下，例如女性對她作挨或翹手等主動行為，才會與對方有進一步身體接觸。

事主E稱洗澡時被告入浴室並拉開簾

事主E聲稱在迎身營時遭被告偷窺洗。她稱入營時已發現浴室房門鎖壞，並有告知組員要注。她在案發當晚上約12時洗澡時，被告開門闖入，並有拉開浴簾，並指被告應看到她的裸體。雖然被告事後有道歉稱：「無帶Con，我自隊兩板。」但她覺被告態度輕浮，令人不適。

被告稱入浴室洗腳 聲稱不知門鎖壞

被告在錄影會面稱不知道門鎖壞掉，又稱因遭其他用飲品淋腳，他注重衞生而想入浴室洗腳。他反指事主E作為女性沖涼不鎖門，即使門鎖壞掉，亦理應找另一女生在門外看守。他又批評主辦方安排男女同宿，亦是「好大問題」。