蔡天鳳案｜指蔡曾碌卡二十多萬救鄺球　蔡母說：唔係人嚟㗎呢班

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花今(8日)接受次被告鄺球的代表律師盤問，她在提及鄺家時多次情緒激動，曾形容鄺家是「吸血鬼」，又透露鄺球曾病到快要死，都是蔡「碌卡」二十多萬元把他救回來，張激動說：「唔係人嚟㗎呢班……佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭。」



辯方又指，蔡天鳳購入加多利山豪宅時，鄺球曾出資一半，張燕花否認並說：「咁同殺人有咩分別。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花作供談及鄺家時情緒激動。(陳曉欣攝)

蔡天鳳母親張燕花10月8日庭上語錄

．如果唔係（蔡）畀錢，半個鐘就死X咗啦

．鄺球條命，都係我阿女救

．老狐狸好狡猾

．唔係人嚟架呢班

．佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭

．做阿媽，我嗰種心情，無人理解到

．(鄺球)飯都無得開，有錢買勞斯萊斯，6、7百萬



蔡母指蔡天鳳曾為鄺球碌卡20多萬，把鄺球條命救回來。（蔡天鳳IＧ）

張稱要養很多人包括呢家吸血鬼

代表次被告鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)盤問時質疑，張聲稱丈夫每月給她過百萬生活費，9年間應給她約1億元。張燕花稱因她要養很多人，包括「呢家吸血鬼」，又重提鄺家：「一蚊都冇畀過養細路。」

辯方質疑之前無提及要養人

律師卻質疑，張燕花之前沒提及她要養其他人，張說：「我親戚朋友都幫，唔好話個畜牲我唔幫啦……我都唔求回報，講嚟做咩。」張無說明她所說的畜牲是誰，但她同意，早前的證供中，未提及她要養很多人。

張燕花作供時指鄺是「吸血鬼」，指蔡的前家姑李瑞香(左)照顧孫兒有人工攞，蔡亦請了鄺港傑(右)當司機。(網上圖片)

辯方指次被告鄺球不是的士司機，又指他離開警隊後到內地做生意。(資料圖片)

辯方指鄺球不是的士司機

律師續指，鄺球不是任的士司機，張稱指這是女兒告知她，又重提鄺港智亦聲稱居於九龍塘，指鄺家：「全家都大話精。」律師即指，因鄺球在內地做生意，故蔡把海南物業登記其名下，張斷然否認，指：「無可能。」辯方又指，兩車都屬於鄺球，因此登記在他名下，張謂：「絕對唔可能。」指勞斯萊斯是由女兒使用信用卡購買，謂：「(鄺球)飯都無得開，有錢買勞斯萊斯，6、7百萬。」

張指蔡碌二十多萬卡把鄺球救回來

辯方指，鄺球離開警隊後，到內地做生意，張：「佢乜鬼呀。」指女兒每月支付2萬元予鄺球，又指鄺球：「就死嗰陣，冇錢睇醫生。」當時蔡使用信用卡支付20萬元費用，張說：「如果唔係（蔡）畀錢，半個鐘就死X咗啦。」張又說：「鄺球條命都係阿女救。」又稱：「唔係人嚟㗎呢班！」

鄺球條命，都係我阿女救。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

律師質疑，蔡給錢鄺港智(圖)都收不回，為何仍然繼續給。(資料圖片)

律師質疑無法收回錢仍繼續給

律師又問張，是否知道蔡天鳳曾在鄺港智在貴族錶行的戶口存入 1,800 萬元，張稱其女兒曾告訴她有給鄺港智約 2,000 多萬，但一直沒有收回。律師問，既然給錢鄺港智無法收回，為何蔡仍一直給他錢？張說：「佢話一路要投資呀嘛，阿駿都知道，睇到呢啲要斬斷狐狸尾巴，要收嘢，收返晒返嚟。」

指鄺球是老狐狸

律師追問「狐狸尾巴」是甚麼意思。張說「老狐狸」是鄺球，又說：「老狐狸好狡猾㗎。」張又重申女兒多年來為鄺球支付生活費：「啲錢都係阿女，照顧佢咁多年，以我所知鄺球有錢都係阿女畀佢嘅。」

老狐狸好狡猾。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

指鄺球的命都是蔡救回來

張燕花指，女兒向鄺球提供生活費，亦曾救他的性命，「阿女俾20萬，碌卡埋單」，又指：「唔係人嚟㗎呢班」、「佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭」。辯方指，讓鄺球掛名持有物業等，鄺球本身沒有得益，張回應：「畀佢掛名……啲嘢喺佢手，唔肯畀返。」

佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

代表鄺球的大律師戴奧偉(白衣)盤問時質疑蔡天鳳並非如張燕花所說般有錢。(朱棨新攝)

張重申鄺球確有打蔡天鳳

辯方又指，張錄取口供時，無提及鄺球曾稱「要打要殺」，張說：「做阿媽，我嗰種心情，無人理解到。」又稱：「不想再想起傷心的事情，真係想快啲忘記。」她續指：「做阿媽，我嗰種心情，無人理解到......我落唔落口供唔重要，真係有打。」

辯方指買樓時蔡球曾出資一半 張：咁同殺人有咩分別

辯方又指，蔡天鳳購入加多利山豪宅時，鄺球曾出資一半，張燕花否認並說：「咁同殺人有咩分別，億幾全部買咗呢層樓，有證有據，啲錢阿女畀。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供