蔡天鳳案｜蔡母指蔡曾碌卡二十多萬救鄺球　並說：唔係人嚟架呢班

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花今(8日)接受次被告鄺球的代表律師盤問時，形容鄺家是「吸血鬼」，更透露鄺球曾病到，都是蔡「碌卡」二十多萬元把他救回來，張並激動說：「唔係人嚟架呢班……佢全家享兩個孫既福氣，貪得無厭。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花作供鄺家時情緒激動。(陳曉欣攝)

蔡天鳳母親張燕花10月8日庭上語錄

．鄺球條命，都係我阿女救

．老狐狸好狡猾

．唔係人嚟架呢班

．佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭

．做阿媽，我嗰種心情，無人理解到



蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，隨後被發現被殺及被肢解。（蔡天鳳IＧ）

張燕花指鄺港智(圖)無錢，要甚麼都叫張買。(資料圖片)

張燕花又指前家姑李瑞香(左)照顧孫兒有人工攞，張早前透露，蔡亦請了鄺港傑(右)當司機。(網上圖片)

張稱要養很多人包括呢家吸血鬼

代表次被告鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)盤問時質疑，張聲稱丈夫每月給她過百萬生活費，9年間應給她約1億元。張燕花稱因她要養很多人，包括「呢家吸血鬼」，又重提鄺家：「一蚊都冇畀過養細路。」

辯方質疑之前無提及要養人

律師卻質疑，張燕花之前沒提及她要養其他人，張說：「我親戚朋友都幫，唔好話個畜牲我唔幫啦……我都唔求回報，講嚟做咩。」張無說明她所說的畜牲是誰，但她同意，早前的證供中，未提及她要養很多人。

張指蔡曾出二十多萬把鄺球救回來

律師續問張，蔡有否借過錢給鄺球？張稱蔡有給每人一份生活費，亦有存錢入鄺球戶口，並突說：「鄺球條命都係阿女救。」張其後又稱，蔡有提過，亦大家都知，蔡有照顧他們全家，又指有次鄺球曾病到要死，都是蔡「碌卡」二十多萬把他救回來，張之後說：「唔係人嚟㗎呢班！」

鄺球條命，都係我阿女救。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

律師質疑無法收回錢仍繼續給

律師又問張，是否知道蔡天鳳曾在鄺港智在貴族錶行的戶口存入 1,800 萬元，張稱其女兒曾告訴她有給鄺港智約 2,000 多萬，但一直沒有收回。律師問，既然給錢鄺港智無法收回，為何蔡仍一直給他錢？張說：「佢話一路要投資呀嘛，阿駿都知道，睇到呢啲要斬斷狐狸尾巴，要收嘢，收返晒返嚟。」

指鄺球是老狐狸 錢都是來自蔡天鳳

律師追問「狐狸尾巴」是甚麼意思。張說「老狐狸」是鄺球，又說：「老狐狸好狡猾㗎。」張又重申女兒多年來為鄺球支付生活費：「啲錢都係阿女，照顧佢咁多年，以我所知鄺球有錢都係阿女畀佢嘅。」

老狐狸好狡猾。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

張燕花指，女兒向鄺球提供生活費，亦曾救他的性命，「阿女俾20萬，碌卡埋單」，又指：「唔係人嚟架呢班」、「佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭」。辯方指，讓鄺球掛名持有物業等，鄺球本身沒有得益，張回應：「畀佢掛名,,,, 啲野在佢手，唔肯畀番。」

佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭。 蔡天鳳母親張燕花10月8日作供

代表鄺球的大律師戴奧偉(白衣)質疑蔡天鳳並非如張燕花所述般有錢。(朱棨新攝)

重申鄺球確有打蔡天鳳

辯方又指，張錄取口供時，無提及鄺球曾稱「要打要殺」，張說：「做阿媽，我果種心情，無人理解到。」又稱：「不想再想起傷心的事情，真係想快啲忘記。」她續指：「做阿媽，我嗰種心情，無人理解到......我落唔落口供唔重要，真係有打。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供