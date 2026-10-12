蔡天鳳案｜辯方指鄺港智曾在澳門任賭博中介　蔡母稱無聽過毛都冇

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，蔡母張燕花繼續接受辯方盤問。



代表第三被告鄺港智的大律師透露，鄺港智除了做名錶生意，他曾與一個叫「寧姐」的人在廣州開餐廳，又指鄺曾在澳門任賭博中介，靠介紹客人去賭場賺錢。張稱她不知鄺曾任賭博中介，至於餐廳，張稱以她所知是「寧姐」獨資，又指鄺「毛都無」，無養過自己的孩子，又說：「Alex唔好再吹啦。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

辯方律師指鄺港智曾經營不同生意，又透露鄺曾在澳門任賭博中介。(資料圖片)

蔡母張燕花一再指鄺港智無拿過錢回來，亦指鄺港智無養過自己的孩子。(湯致遠攝)

蔡天鳳2023年死亡。(Abby Choi IG)

張堅稱不知鄺港智仍被通緝

辯方繼而問及蔡失蹤當天，張燕花致電鄺港智一事。辯方指鄺港智當時責備張報警，是因為鄺當時被通緝。張回應指不知道此事，謂：「冇講過通緝，之前話搞掂咗」 辯方續指，張知道雖然律師「搞掂咗」，但鄺仍然遭警方通緝，張回應：「你唔好逼我呀，我真係唔知。」

辯方指鄺港智在澳門有途徑代理名錶

辯方續問，張是否知道鄺港智和蔡天鳳是投資夥伴關係，而鄺港智在澳門有途徑代理名錶，張回應只知鄺向香港一間錶行買錶。辯方提及兩人向「貴族鐘錶」買錶時，張稱：「知呀，就係呢間，賣乜都無錢攞」。

張稱曾聽到鄺親口承認內地生意無錢賺

辯方指，蔡天鳳每次透露做生意賺很多錢，張便著蔡代為還賭債，因此蔡不再透露做生意賺錢。張否認，並指鄺港智與她吵架時，也親口承認內地的生意沒錢賺。辯方就指，那是因為鄺港智幫蔡說話。張否認：「無，無錢攞過嚟，所以想攞返啲嘢」。

辯方指鄺港智曾在廣州與人合資餐廳

辯方續提及，鄺在內地廣州有生意，問張是否北上過看鄺的業務？張反駁：「毛都冇！睇咩生意啫。」辯方續指，鄺港智在廣州與人合資餐廳，合夥人叫林美寧（音譯），餐廳名叫「Tang（藤）」。張就指，她在內地與鄺「周圍食」，「咁佢冇話畀我聽，我點知呀？」張又指，「寧姐」稱餐廳是她自資開的。辯方稱，那是因為鄺無法在內地註冊。

張稱不知鄺曾在澳門任賭博中介

辯方繼而問，張是否有帶朋友去餐廳賭錢？張承認有打麻雀賭錢，但稱去餐廳是食飯，打麻雀只是「玩下，一次半次嘅啫」，自言賭得「好細」。

辯方續指，鄺港智在澳門任賭博中介，靠介紹客人去賭場賺錢。張表示「完全唔知呢啲嘢」，並否認曾介紹人給鄺，謂：「Alex唔好再吹啦..... .一蚊都無攞過返嚟，養細路仔都未養過。」

辯方指，張根本不知道鄺港智是否有支付子女的生活費用，張否認：「無，從來都無，我1歲養到8歲(指兩名孫兒)，屋企好多食嘅嘢都係我搬去佢屋企，連李瑞香、鄺球全家電器，乜嘢都係我買畀佢哋。」

辯方指鄺曾給張750萬 張：唔係畀我

辯方指，鄺港智在內地投資房地產，張回應指不知道。辯方續指，鄺港智在鐘錶公司有一個戶口，鄺透過該戶口，兩次給錢張，合共750萬元。張否認：「唔係佢畀我。」反問：「佢幾時有畀我一蚊我？」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問