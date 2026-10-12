蔡天鳳案｜辯方指鄺港智攜父上律師樓願賣樓　蔡母：我鬧佢佢先肯

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，張燕花繼續接受代表鄺港智的代表大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問。辯方再就加多利山物業的爭議提出疑問，包括提出鄺港智願意賣樓，曾帶鄺球到律師樓。張燕花指鄺港智起初不願父親簽授權書，並說：「我鬧佢，佢先肯。」辯方指鄺港智曾建議買屯門黃金海岸和滿名山，張稱不知道，「我真係聽唔到，有冇咁好死？」辯方在庭上亦展示張燕花與蔡天鳳的訊息，訊息中蔡天鳳形容鄺球為「臭頭子」、「垃圾球」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花。(湯致遠攝)

張燕花早前作供提及蔡天鳳擬安排與鄺港智所生的子女，改到屯門讀書，因而希望出售在鄺球名下的加多利山物業。張的供詞指，該物業由蔡天鳳購買，由譚家出資，當初已商量好是供一對子女居住，但為了避稅而掛在鄺球名下，張作供稱，鄺球有承諾，若要收回單位時會配合。鄺家起初拒絕，雙方引發爭拗，張形容鄺球「要打要殺」，最終她提出走法律程序，鄺港才簽署授權書。

張稱曾叫鄺港智要憑良心做事

辯方引述張和蔡天鳳之間的語音訊息，內容談及鄺球簽署授權書一事。張指，鄺港智起初不願父親簽授權書。辯方指鄺港智曾帶鄺球到律師樓，但因律師意見而沒簽署，顯示鄺港智願意售樓，張回應說：「我鬧佢，佢先肯呀嘛。」張續稱：「我話我對你咁多年，你要憑良心嚟做嘢，細路仔又我養，我話幾百萬你都唔肯攞返嚟，咁個幾千萬點算呀。」

辯方指鄺港智曾建議買屯門黃金海岸

蔡母稱不知：有冇咁好死？

辯方指，鄺港智建議買屯門的黃金海岸和滿名山予子女入住。張回應謂：「買邊度都唔輪到佢話事㗎。」辯方再指鄺港智曾經這樣作出建議，張指不知道此事，又說：「佢(鄺港智)講我真係聽唔到，有冇咁好死？」。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

辯方質疑靠鄺港智遊說鄺球簽授權

蔡母：咁有誠意唔使法庭見

辯方再引述蔡天鳳在訊息中曾以「臭頭子」稱呼鄺球，又指鄺球及鄺港智「相信要來玩嘢㗎喇，這個垃圾球......」然而兩日後張燕花卻發訊指：「我相信會簽的」。辯方指，蔡和張需依靠鄺港智，由他遊說鄺球簽授權書。

張指，鄺球在賣樓一事「無權話事」，又指：「講真如果佢真係咁有誠意，我哋今日就唔使法庭見啦。」辯方再指張剪裁證供，張略帶激動否認：「你千祈唔好冤枉我，咩叫剪裁啊？....你(大律師)咁耐都未睇得清楚。」張亦否認辯方所指，她不知道賣樓的事，稱：「阿女同我乜都講，我點會唔知道呢？」

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

辯方質疑蔡、鄺爭拗不僅為賣樓

此外，辯方指蔡於2023年農曆新年後，未能聯絡她和鄺港智所生的子女，因此感憤怒。張承認，並稱：「玩嘢呀嘛，呢一家真係冇良心㗎。」辯方續指，蔡和鄺球真正爭拗是於2023年初開始，除了賣樓的爭拗，兩人亦為她和鄺港智所生的子女口角，張否認，指他們自出售海南的單位起便爭拗，至後期：「全家教(孫兒)話唔使聽媽咪講嘢，話媽咪神經病」。（據張燕花早前供詞，海南單位同樣是蔡天鳳出資並掛在鄺球名下，因雙方決裂，蔡欲收回資產而出售海南單位。）

蔡天鳳母親張燕花。(陳曉欣攝)

辯方：鄺球帶孫見女友 蔡感憤怒

張不認同 但同意：阿女太過愛錫啲細路先去到咁

辯方指，蔡天鳳發現鄺球帶兩名孫兒見鄺球的女友，令蔡更為憤怒，張回應指不知道，但指蔡不讓兩名子女和鄺球接觸，「驚細路仔學壞呀」。張指，「之前爺爺前爺爺後，之前真係好好，阿女每月畀錢鄺球。」

辯方再重申，因鄺球帶兩名孫兒見鄺球的女友，令蔡更為憤怒，張反駁：「我唔認同囉。」惟她同意，女兒關心子女多於金錢，哽咽謂：「阿女係最愛錫仔女，係太過愛錫啲細路仔先去到咁。」

▼控辯雙方律師▼

▼張燕花連日出庭作供▼

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▼三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智▼

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▼蔡天鳳▼

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【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問

蔡母作供