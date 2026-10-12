蔡天鳳案｜蔡母認每周上麻將館　每次10萬8萬　否認女按樓代還債

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（12日）在高等法院續審，張燕花繼續接受代表鄺港智的代表大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問。

辯方質疑張燕花愛打麻將，並欠下債項，蔡天鳳因感擔心而二按曼克頓山豪宅物業代母還賭債。張承認每星期會到麻將館兩次，但沒有欠債，每次10萬、8萬上落，有輸有贏。惟她遭律師一再追問下，激動指鄺港智「抹黑」，又說：「依家係阿女畀人害咗，同我打麻將有咩關係呢？」

辯方續指蔡的「AA」字頭座駕曾遭人淋紅油，問張是否被追數。張即大呼冤枉，又指涉案的疑犯沒交代追數人，並指該疑犯只稱：「唔知咩事。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花認有上麻將館，並認為唔係賭，只是娛樂下。(梁鵬威攝)

否認蔡曾二按豪宅代還債

辯方盤問張燕花，指她愛打麻將賭錢，以致女兒蔡天鳳經常要替其還債，更二按曼克頓山物業還錢。張激動否認說：「冇呢件事！絕對冇呢件事！......畜生乜都屈得我！」

辯方續指，鄺港智也有為張還債，她聞言反應更大：「嘩！你15歲嚟我屋企，拍拖結婚生仔離婚，我當你係親生仔，你自己摸摸你良心呀，畜生！幫我還賭債你都敢講！」辯方追問張是否不同意？張激動重申：「冇呢啲事啊，抹黑啊！」

辯方其後再指蔡天鳳和鄺港智幫張還賭債，張再否認，謂：「無！ 鄺家呢個禽獸冇可能㗎......佢都唔知X幾多錢，真係惡魔呀。」

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

認每周打麻將兩次 每次「10萬、8萬上落」

辯方其後再問張燕花有無賭債在身，她否認：「我邊有呢啲事啫。」惟同意有時「打吓麻將」。她透露，每次打麻將「10萬、8萬上落」，每星期打麻將兩次。辯方指以此推算，張每星期輸贏流水高達約16萬元，張回應：「打麻將有輸有贏㗎嘛，點可以日日輸㗎。」辯方隨即指，因張賭輸錢欠下大筆債項，蔡感擔心並替其還債，張聞言反駁：「冇呢啲事，佢（蔡天鳳）細細個我有時都打下麻將，唔係嗰時先打。」

張在盤問時承認，到麻將館打麻將，指：「呢啲有牌，冇犯法㗎嘛，俾人娛樂㗎嘛。」惟她不同意辯方所指，打麻將打至不分晝夜，張又稱她打麻將時「有交帶」。

辯方在庭上引述蔡和張的訊息，張當時稱：「媽欠你的，這輩子都還不完......這種吃的是小事。」張亦稱「有時打麻將，打到天亮才回來，媽永遠感恩我的女。」張解釋說：「我唔認為係賭，娛樂下囉，就係咁囉。」又指：「依家係阿女畀人害咗，同我打麻將有咩關係呢？」

蔡天鳳母親張燕花。(湯致遠攝)

辯方問張燕花是否被追數 私家車遭淋紅油

張：查出嚟我無爭人錢！

辯方向張展示，AA字頭車牌私家車遭淋紅油的照片，問張是否被追數淋紅油。張表示被冤枉，警方調查後已拘捕疑犯，疑犯沒交代追數人並指「唔知咩事」，張明言：「警方查咗都唔係我爭錢，（我）畀人害嘅。」

辯方指，警方查不到債主，可能因為債務來自內地和澳門。張聞言怒斥：「你做律師點可以話可能可能！」強調沒債主認頭，張說：「我係畀人搞㗎嘛！查出嚟我無爭人錢！」

▼控辯雙方律師▼

▼張燕花連日出庭作供▼

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▼三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智▼

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▼蔡天鳳▼

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【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問

蔡母作供