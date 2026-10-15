蔡天鳳案｜譚方駿指加多利山屬於其家族要攞番　賣樓非全因子女事

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿，今早（15日）在高等法院繼續接受次被告鄺球的大律師戴奧偉盤問，並提到加多利山的單位。



譚方駿稱，當他知道加多利山的單位以鄺球名義登記時，他感到驚訝，並認為：「屋企嘢嚟，要儘快攞返喎。」譚又稱感恩生活穩定，蔡又比較善理財，故一向由蔡持家，他亦明白蔡作為一個離了婚的女人，為何會這樣做。譚亦透露，他們提議賣加多利山及搬去屯門，並非因為孩子讀書的問題，而是因為他們發現鄺家越來越恐怖。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿指，出售加多利山物業因覺鄺家越來越恐怖。（方承恩攝）

譚方駿指，蔡天鳳作為一個離婚的女人，他明白為何蔡會包裝鄺家有錢。（網上圖片)

譚認同要收回加多利山單位

譚稱，蔡在發燒事件當晚，首次告知他加多利山單位由她出資。他憶述，當時蔡憤怒和不快，並稱：「老公啊，我有啲嘢同你講，但你唔好嬲喎。」然後透露幾年前投資的款項，就是用於購買加多利山單位。譚坦言當時很驚訝，並回覆：「咁唔得喎大佬，屋企嘢嚟，要儘快攞返喎。」

坦言感恩生活穩定讓蔡持家

辯方問，譚在之前數天沒有問蔡投資了什麼，譚坦言感恩自己生活穩定：「每日嘅生活都好舒服。」但他對投資亦無甚認識，相反蔡：「真係有能力啲，佢揸數啦。」因此，當他先前在會所見到鄺球是業主時並無驚訝，而是有感：「你有環境呀嘛，你買呢度住呢度好正常。」

譚方駿承認，得知加多利山單位由鄺球名義登記時感驚訝。(資料圖片)

辯方質疑譚3年來都不知單位是鄺球登記

辯方質疑，難道譚3年多以來都不知道蔡將加多利山寫了鄺球的名？譚說：「我唔會個個名都會去查冊，咁我好唔得閒啫。」

譚稱明白為何蔡會這樣做

譚同意蔡有意隱瞞真正業主的事，把鄺家包裝到「真係有能力」，譚自言：「唔會特登去懷疑……佢包裝到呢個位，佢離咗婚帶住兩個小朋友，佢已經由day1開始包裝……佢作為離婚嘅婦人，我作為第二任嘅丈夫，我明白點解佢會咁樣做。」

譚指蔡賣樓真正原因是覺鄺家恐怖

辯方指，蔡和譚想賣加多利山，是為方便子女在屯門上學。譚說不盡同意，因為賣樓不是因為要搬去屯門。譚稱，當他後來知道加多利山原來是蔡的，他知道蔡發現鄺家越來越恐怖，所以：「自然知道要賣呢層樓。」若搬到屯門，買樓費用會由蔡支付。

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供