蔡天鳳案｜辯方指鄺球無酬助譚方駿平500萬賭債　鄺球庭上拭淚

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的伴侶譚方駿，今早（15日）接受辯方盤問時，再談及譚的賭債問題。



譚方駿指他借了500萬賭債後，因為澳門太陽城「執笠」，他認為不用還錢，並一再稱「不想還錢是人之常情」。惟其後有人滋擾譚家，其父亦認為欠債要還錢，最後其父亦代還了。他承認其父曾因此事找鄺球幫忙，因鄺曾任警員，黑白兩道識人多，辯方問譚鄺球是否無收酬幫忙，譚回應：「可以咁講。」鄺球在聽律師問及這部份證供時，拿紙巾抹淚。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿認他借500萬賭錢一事中，其父曾找鄺球幫忙。（方承恩攝）

庭上透露，譚方駿在澳門賭場借的500萬元，由蔡天鳳作擔保。(Abby Choi IG)

譚方駿指其父找鄺球幫忙，因他曾任警察，黑白兩道識人多。(資料圖片)

譚稱不想還錢是人之常情

譚方駿作供時同意，他在澳門賭錢輸掉500萬元，當時他借錢，由蔡任擔保人。辯方指，譚和蔡沒有足夠款項還款，譚不同意，並解釋太陽城當時已「執笠」，譚說：「無公司㗎喎，咁我還咪好傻仔囉？」又稱認為不想還錢是人之常情，並說：「你唔好話500萬，5萬蚊人哋『執笠』你都唔係好想還。」但譚父很想找對人還錢，最終亦還了。

譚指其父想息事寧人

辯方問，知否當時有收數人騷擾譚家？譚說他父親告知他才知道，當日有人騷擾譚家，其父便馬上問他。辯方質疑，譚不想還錢，任由收數人騷擾譚家？譚否認並說：「我冇唔理，我只係覺得唔使還。」惟其父就想息事寧人，認為：「你輸咗咪還錢囉。」但譚稱：「我嘅角度， 正常人嘅角度，可以唔還嘅，梗係唔想還啦。」又認為對方只是自稱太陽城來收數，攤手謂：「一陣你話你唔係太陽城嘅，係第2間嚟，我點樣確認啊？」

辯方問譚是否有還錢給父 譚稱這是家事

辯方問，譚和蔡是否1分錢也沒還過？譚說：「其實呢個都係家族嘅錢，嗰陣嚟講，係呀我哋兩個都冇。」被問到有無還錢給父親，譚表示那是譚家家事：「對外界嚟講，搞掂咗就係搞掂咗。」

認父有找鄺球因鄺黑白兩道識人多

辯方續問，譚父當時是否有找鄺球幫手？譚同意，因為鄺球是前警員，黑白兩道識人多。鄺球此時拿紙巾抹淚。辯方再指，鄺球沒收酬幫忙？譚說可以那樣說。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿接受盤問

譚方駿證供