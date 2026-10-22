蔡天鳳案｜重溫證人供詞　龍尾村鄰居聞湯叫外賣　失蹤日鄺索錶款

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（21日）在高等法院續審。控方先後傳召處理加多利山物業買賣的地產代理、涉案大埔龍尾村村屋的一樓鄰居，以及曾與被告鄺港智交易數千萬元名錶的鐘錶店職員出庭作供。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

地產代理作供：鄺球主動要求近700萬現金回贈

地產代理黃德昇前日（20日）供稱，於2019年處理鄺球以6,060.6萬元購入何文田加多利山「Kadooria」單位的買賣。黃昨日繼續作供，透露發展商在物業成交後，向其當時任職的利嘉閣地產發放818萬元佣金，相當於成交價的13.5%。其後，利嘉閣以置業現金禮券形式，向鄺球提供697.2萬元回贈。

代表控方的資深大律師郭莎樂詢問，該筆回贈是由利嘉閣主動提出還是鄺球要求。黃確認是鄺球主動提出，並證實鄺球已收取該筆款項。

地產經紀黃德昇稱，他在處理加多利山的交易時，只接觸過鄺球。(陳蓉攝)

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）盤問時指出，購入加多利山單位所需繳付的印花稅為309.4萬元，連同約6,000萬元的成交價，即鄺球共支付約6,300萬元買樓，黃表示同意。

辯方指出，黃直至今年9月才錄取第一份口供，講述2019年6月28日發生的事，質疑他對當日細節記憶模糊。黃表示不同意，並憶述當日與鄺球在紅磡碼頭一間餐廳見面約半小時；由於其上司事前已向鄺球解釋條款，他當日主要負責與鄺球確認並簽署文件。

黃在盤問下承認，招標文件上買家的通訊地址填寫了他本人的地址。黃解釋當時有向鄺球說明，此舉是為了防止買家跳過代理直接聯絡發展商，鄺球當時亦同意。黃在控方覆問時補充，整個物業交易過程中他只接觸過鄺球一人，當時並不認識蔡天鳳，而鄺球當時是以支票形式支付訂金。

龍尾村鄰居：案發日聞電鋸聲 晚間飄出青紅蘿蔔湯香氣

龍尾村前住客曹展圖稱2023年2月曾在單位聞到青紅蘿蔔湯味，更稱味道亦刺激起其食慾，令他想起要叫外賣。(陳蓉攝)

控方案情指，鄺球租用了大埔龍尾村一個地下單位。案發時居住於涉案地下單位樓上一樓的證人曹展圖出庭作供。

曹展圖指，該地下單位於2023年2月迎來新租客，他曾見過新租客與地產代理到場「睇樓」，之後未再見過該租客，但見過有一輛白色七人車在該處出入並停泊過夜。曹續指，地下單位於2月15日至18日開始被人以黑色物料密封；原本透過窗口能望見單位內部，但其後四個窗口全被遮蔽，無法看清屋內情況。

庭上播放涉案閉路電視片段，顯示2023年2月21日下午3時許，有兩輛白色私家車駛入並停泊在現場。曹供稱當時身處單位內，見兩車停泊在屋外，以為是新租客到達。由於露台遮擋視線，他看不到有人下車。車輛停妥數分鐘後，曹聽到地下單位傳來搬運「好重嘅物件」由車內搬入屋並擺放在地下的聲音，聲音持續數分鐘，但他看不到搬什麼物件。

相隔一段時間後，地下單位傳出類似裝修的嘈雜聲。曹形容為間歇出現的撞擊聲及電鋸聲，持續約20至30分鐘。期間曹接獲朋友來電，二人談了數句，因樓下聲音太吵而掛線；被問及當時有否聽到求救聲，曹表示沒有。

曹續指，直至當晚7時許，他嗅到「有陣好香味道」，在控方追問下證實是青紅蘿蔔湯的氣味，並持續了一段時間。控方問該氣味有否令他聯想到食物，曹回應：「有，所以先打電話叫外賣」，他遂於晚上8時許致電茶餐廳叫外賣，約10分鐘後出門前往500米外的茶餐廳取餐。

鄺球代表大律師戴奧偉盤問時質疑，曹口中的電鋸聲是否聲浪很大，曹確認。辯方指出當日下午該單位根本沒有傳出電鋸聲，曹表示不同意。辯方續引述曹的口供指，曹當時僅稱聞到「煮嘢食氣味」，是無法形容、非常特別的氣味，質疑他事後看過新聞及網上報道才在庭上虛構出「青紅蘿蔔湯」的說法；曹對此堅決否認。曹在代表鄺港智的大律師安華暉盤問下確認，他已於2023年7月搬離該單位。

鐘錶店職員：鄺港智買名錶 蔡天鳳轉帳逾2600萬 「Damon」代交收

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

「貴族鐘錶」職員陳亮恒作供指，他經舊同事介紹認識有意買錶的鄺港智。2020年6月底，兩人開始透過微信聯絡，鄺向他查詢手錶款式及價錢，當時鄺屬意一隻價值150多萬元的百達翡麗（Patek Philippe）名錶，但店舖當時無現貨。約一個多月後，鄺再查詢其他品牌，碰巧該款百達翡麗到貨，鄺在首次交易中一口氣購入三隻手錶，包括該隻百達翡翠手錶。

控方出示一張2020年8月13日開給鄺港智、價值26萬元的愛彼（Audemars Piguet）手錶發票，顯示以轉帳方式付款。紀錄顯示款項由蔡天鳳轉帳，陳當時不知道轉帳者身份，鄺港智則告知是其前妻。

控方指，蔡之後亦有多次轉帳，並問當時付款的方式。陳指出，鄺港智在相近日子挑選數隻手錶後一次過付款，公司規定必須先收足款項才可交貨，他亦確認，文件顯示都是由蔡轉帳。

蔡天鳳(左)與鄺港傑(右)。(網上圖片)

庭上提及鄺港智買錶的發票，涉案手錶品牌包括宇舶（Hublot）、寶珀（Blancpain）及勞力士（Rolex）。控方亦問及鄺港智如何取錶，陳供稱，鄺港智表示會由其名為「Damon」的助手前往尖沙咀金馬倫道店舖取錶，Damon抵達前會致電或發訊息，陳便將手錶帶到樓下交收；陳在庭上表示，當時不知道「Damon」就是鄺港智的兄長鄺港傑。

陳續指，鄺港智亦曾向其公司轉售「非常貴嘅手錶」，商討好價錢後由 Damon 將手錶送抵，錶行則向 Damon 支付現金，陳指現金交收屬行內慣常做法。陳同意，鄺於2021年定期買錶，但年尾起一度暫停，「有幾個月可能佢都無問過手錶嘅嘢」，直至2022年底才恢復交易；陳與鄺直至2022年7月因鄺返港相約在尖沙咀晚膳才首次正式見面。

控方指出，蔡天鳳先後31次轉帳給錶行，總額達2,615萬元，惟呈堂發票金額總額只有1,700多萬元。陳解釋因涉及大量發票，警方要求在短時間內提供，故未能及時找出完整發票。

失蹤日鄺港智急查餘額 翌日提走140萬現金名錶兼促刪微信紀錄

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

陳亮恒透露，於2023年2月21日（蔡天鳳失蹤當日）下午4至5時許，鄺港智透過微信致電詢問：「喺你公司仲有幾多錢？」，並提及一隻手錶。陳解釋，鄺早前賣錶所得的140萬元仍存放在錶行戶口，而該隻手錶則是鄺先前購入但一直未取走的百達翡麗手錶。鄺當時表示翌日會前往取回款項及手錶。

翌日（22日）中午，鄺透過微信致電陳，指即將抵達並著陳到樓下。庭上播放當日下午1時許的閉路電視片段，顯示陳在樓下將兩袋物品交予鄺，一袋為現金，另一袋為裝有手錶的錶盒。

至2月23日晚上，陳再接獲鄺港智來電，要求陳刪除二人之間的所有微信通訊紀錄，並在微信中將鄺移除。陳在庭上形容鄺當時的聲音「好怪」，與平日不同，「好似好sad」，陳雖感其要求「古怪」，但仍依言照做。

陳最後補充，鄺港智早前曾致電稱有朋友在香港買了東西，著陳前往金鐘港麗酒店禮賓部代取物品。其後鄺的朋友致電聯絡，陳安排同事前往酒店取件，取回包括路易威登（LV）、香奈兒（Chanel）及愛馬仕（Hermès）的手袋空盒及一個錶盒。鄺的朋友指示將所有盒子寄往廣州，惟陳最終只寄出了該錶盒。

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各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清