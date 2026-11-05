蔡天鳳案｜法醫殮房驗湯煲發現頭顱浸液體　曾被烹煮、骨肉易分離

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(5日）在高等法院續審。 法醫作供指，是從在案發單位廚房檢取的其中一個較大湯煲中發現一個人頭浸在液體內，而頭部看似受熱而引致創傷，檢驗時肌肉容易從骨骼脫落，部份組織為紅色，頭骨撕裂處有流血，而肉塊已遭破壞，顯示人頭曾被烹煮。



【蔡天鳳案・專頁】

法醫郭嘉琪稱在殮房檢驗時，在大的湯煲內發現頭部，浸在液體內。(朱棨新攝)

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤後，疑遭謀殺及肢解。（網上圖片)

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

法醫郭嘉琪作供，指於2023年2月24日晚上7時許到涉案龍尾單位，以尋找人體殘肢。她指，根據警方提供的資料，得知蔡天鳳是中等身形的年輕女性，曾懷孕和剖腹分娩。她在庭上除提及曾在單位內檢驗兩腳殘肢，也提到後來在殮房檢驗，在一湯煲中發現頭部。

法醫稱案發單位爐頭有兩個湯煲

在廚房方面，郭指在爐頭有兩個湯煲。她指，當時不能看到煲內有什麼物品，未能知悉煲內有沒有人體殘肢，但指煲的體型大，可以放入人體殘肢。

殮房驗大湯煲發現人頭 部份組織紅色 頭骨撕裂處有流血

她指在殮房檢驗時，在大的湯煲內發現頭部，浸在液體內。她指，頭部看似受熱而引致創傷，檢驗時肌肉容易從骨骼脫落。而部份組織為紅色，頭骨撕裂處有流血。

她又指，頭的右邊有一個洞，由骨折引致，而骨折位置附近有肌肉組織。她指骨折是由鈍物撞擊引致，並指符合由錘子造成。

法醫郭嘉琪稱在殮房檢驗時，在大的湯煲內發現頭部，浸在液體內。(朱棨新攝)

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃，並在雪櫃內發現一雙人腿。(資料圖片)

三名被告

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