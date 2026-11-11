蔡天鳳案｜鄺港傑憶案發時覺椅背被撞　鄺港智崩哭說：唔好再鬧啦

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），首被告鄺港傑今午（11日）在高等法院自辯時透露其弟是兇手，他其後透露，他在載蔡及其弟途中，聽到蔡不斷罵其弟，而且罵得興起，突然感到椅背被撞，並聽見跌落車廂地面的撞擊聲，之後便聽到其弟崩潰地哭，其弟並說：「唔好再鬧啦……唔好再講啦……」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑指蔡天鳳當日罵其弟罵得興起。(蔡天鳳IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

指鄺港智是崩潰地大聲哭

鄺港傑稱，其弟鄺港智在基堤道上車後，與蔡一起坐在七人車的後排，他指蔡在車程時不斷罵鄺港智，他並形容蔡「鬧得興起」，聲音尖銳，七人車駛至馬場附近時，他感到其椅背突然被撞，並聽到「好似瀡落地下」的聲音。鄺港傑稱：「我聽到......我聽到細佬喊哂，好崩潰咁喊，好大聲。」

鄺港傑哽咽地說，他聽到其弟鄺港智在後排位置說：「唔好再鬧啦……唔好再講啦……」

判斷蔡天鳳在地下

鄺港傑稱，他當時不知發生何事，感到驚慌，便向後望並查問情況，他判斷蔡天鳳在地下，鄺港智則在蔡上方。此外，他也聽到：「好似被人摙住喉嚨嘅聲音。」

【蔡天鳳案・專頁】