蔡天鳳案｜鄺港傑憶案發時覺椅背被撞 鄺港智崩哭說：唔好再鬧啦
撰文：朱棨新
出版：更新：
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），首被告鄺港傑今午（11日）在高等法院自辯時透露其弟是兇手，他其後透露，他在載蔡及其弟途中，聽到蔡不斷罵其弟，而且罵得興起，突然感到椅背被撞，並聽見跌落車廂地面的撞擊聲，之後便聽到其弟崩潰地哭，其弟並說：「唔好再鬧啦……唔好再講啦……」
蔡天鳳案｜鄺港傑辯稱當日不知蔡會遇害 指兇手是胞弟鄺港智蔡天鳳案｜語音訊息揭蔡又名Stephy 鄺港傑指此乃蔡之別名蔡天鳳案｜指鄺球想在村屋外建圍欄 鄺港傑幫忙買索帶繩索及錘蔡天鳳案｜鄺港傑提買煲及絞肉機經過 指鄺球稱部份幫朋友舖頭買蔡天鳳案｜鄺港傑稱在咖啡室與弟相會有動作 只在談論健身話題
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
指鄺港智是崩潰地大聲哭
鄺港傑稱，其弟鄺港智在基堤道上車後，與蔡一起坐在七人車的後排，他指蔡在車程時不斷罵鄺港智，他並形容蔡「鬧得興起」，聲音尖銳，七人車駛至馬場附近時，他感到其椅背突然被撞，並聽到「好似瀡落地下」的聲音。鄺港傑稱：「我聽到......我聽到細佬喊哂，好崩潰咁喊，好大聲。」
鄺港傑哽咽地說，他聽到其弟鄺港智在後排位置說：「唔好再鬧啦……唔好再講啦……」
判斷蔡天鳳在地下
鄺港傑稱，他當時不知發生何事，感到驚慌，便向後望並查問情況，他判斷蔡天鳳在地下，鄺港智則在蔡上方。此外，他也聽到：「好似被人摙住喉嚨嘅聲音。」
蔡天鳳案｜鄺港傑指弟在海南識有錢人合資 與蔡共同供養子女蔡天鳳案｜為弟照顧孩子與蔡建立出感情 鄺港傑形容與蔡親如兄妹蔡天鳳案｜鄺港傑指蔡出資兼遊說學吓嘢 他才答允經營雞蛋仔店蔡天鳳案｜蔡與夫曾在澳門輸700萬 鄺港傑指蔡曾向鄺的舅父借錢蔡天鳳案｜鄺港傑爆蔡廣州飯局離場晤前夫 不知譚方駿是否知情蔡天鳳案｜蔡發現鄺港智有女友後反應大 鄺港傑指蔡曾向子女哭訴蔡天鳳案｜鄺港傑自覺在鄺家身份較特別 較少被蔡罵並獲邀任司機蔡天鳳案｜鄺港傑指胞弟是小男人常捱蔡罵 鄺球嫌其家細想租村屋蔡天鳳案｜鄺港傑提買煲及絞肉機經過 指鄺球稱部份幫朋友舖頭買