位於荔枝角榮吉工業大廈地舖的茶餐廳「輝香園」，至今已開業41年，近日決定結束營業。餐廳今午（28日）開始清空，子承父業至今剛好10年的老闆黃先生接受訪問指，選擇結業一方面是生意不景，疫情後未有明顯改善，移民潮下生意少了三成；區內新店更多，客人消費模式改變，其店舖走傳統路線，難以跟上迎合，且師傅及員工亦年紀漸大，因此決定賣舖，好好休息。



位於荔枝角榮吉工業大廈地舖的茶餐廳「輝香園」，至今已開業41年，近日決定結束營業。（吳美松攝）

位於荔枝角榮吉工業大廈地舖的茶餐廳「輝香園」，至今已開業41年，近日決定結束營業。（吳美松攝）

位於荔枝角榮吉工業大廈地舖的茶餐廳「輝香園」，至今已開業41年，近日決定結束營業。（吳美松攝）

早年移民潮下生意大跌三成 自置物業亦「頂唔住」

工廈餐廳「輝香園」已有41年歷史，今日午市後便結業，下午3時左右已清走了不少物件。第二代老闆黃先生從父親接手餐廳後，至今剛好十年。

他表示，生意早在約兩年前、即疫情結束後不久、通關之時已出現明顯轉變，當時正值不少人移民，客人數量大減，生意一度下跌約三成，至今亦僅見相當輕微的復甦。他指，即使舖位是自置物業，不用交租亦「頂唔住」。

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客人消費習慣改變 區內多新店選擇

他續指，輝香園主要做附近上班族生意，不設晚市，平日亦會休息，因此北上潮等對生意影響不大。此外，客人的消費習慣及選擇已明顯改變。他分析指，現時區內食肆類型及選擇增多，亦有更多新舖開業，即使多年來光顧的熟客，亦未必每逢星期一至五都前來幫襯，而是轉為在一星期中只光顧一天。

黃先生亦表示，店舖屬於較傳統的茶餐廳，相對落後，現時不少茶餐廳講求新裝修、包裝及有打卡元素，卡位與座位亦要迎合客人需要，而輝香園則走較傳統路線，難以跟上轉變。

「輝香園」已有41年歷史，今日（28日）午市後便結業，第二代老闆黃先生從父親接手餐廳後，至今剛好十年。（吳美松攝）

暫時先休息 未決定會否另開新店

談及舖位及未來去向，黃先生指輝香園為自置物業，但位處工業大廈，工廈本身有其條件及規矩需要遵守，經營上與一般商舖或所謂優質地段不同。

至於日後會否再在別區重開或物色新舖，他表示暫時會先休息，再看看周圍環境及市況，機會一直存在，但要待找到合心水的舖位再作打算。他又笑言，相熟朋友得悉他決定停做時，第一反應多數是勸他最好甚麼都不要再做，惟他認為世事沒有絕對，一切順其自然。