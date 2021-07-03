新冠肺炎．最新｜檢測酒店清潔工染變種病毒　近7萬人打針創新高

撰文：張嘉敏黃金棋鄭翠碧李恩慈馬煒傑
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新冠肺炎疫情反覆，昨日（2日）一名於指定檢疫酒店—油麻地紅茶館酒店工作的清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒，意味本地零確診紀錄斷纜。此外，昨有10宗屬輸入個案，9宗是L452R變種病毒株。衞生署提醒，L452R變種很可能是高傳染性的Delta變種病毒，呼籲市民接種新冠疫苗。
另外，截至昨日晚上8時，單日接種人數再創新高至達69,853人，過去七日平均每日亦有56,307人接種疫苗。
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