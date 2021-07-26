新冠肺炎．最新｜今日零確診　7日內第2次　連續49日無本地個案

本港疫情轉趨平穩，衞生防護中心周一（26日）公布，沒有新增確診個案，是過去七日內第二次。

截至昨（25日）晚上，本港累計已打至少一針的人數衝破300萬大關，打齊兩針則有223萬人。香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，目前社區確診清零，但情況仍不穩定，必須提高疫苗接種率至逾9成，始有條件進一步放寬社交距離措施。至昨日接種疫僅達44.6%，新增預約人數少於22,000人，為近兩個月新低。



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【14:15】衞生防護中心表示，本港今日沒有新增確診個案，累計個案仍是11,979宗。本港已連續49日沒有本地個案。

【14:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃展開5個月，周日（25日）公布不足2.2萬人預約打針，數字創個半月以來新低。港大公共衛生學院教授高本恩認為，打針可以抽獎的計劃效力正下降，以目前接種率推斷，8月底前難以達到七成人口接種。

而呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港30歲以下和60歲以上人口接種不理想，導致整體預約人數出現「樽頸位」，建議政府針對年輕人和長者，展開大型疫苗接種推廣計劃。

新冠疫苗｜預約人數減 專家料抽獎成效降 下月底難達七成接種率

港大公共衛生學院教授高本恩。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【13:00】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

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