新冠肺炎．10.10｜本港今日再清零　54歲女機組人員抵澳洲後確診

衞生防護中心今日（10日）沒有錄得任何本地及輸入確診個案，但正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座的54歲女病人，她是一名機組人員，10月6日在香港檢測呈陰性，翌日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點、即海堤灣畔2座會納入強制檢測公告。至於今日初步確診則少於10宗。



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強制檢測｜抵澳洲確診女機組人員居海堤灣畔2座 居民訪問須檢測

【23:24】衞生防護中心今日公布，正調查一宗海外個案，一名54歲女機組人員，上周四（7日）經航班CX101由香港前往澳洲，同日於澳洲當地抽取的樣本測試結果呈陽性。她於潛伏期在港居於東涌海堤灣畔2座，被納入強制檢測公告，受檢人士須於後日（12日）或之前接受檢測。政府明日會在東涌市地段第三號OBA休憩空間（近文東路公園）增設流動採樣站。

（香港01製圖）

新冠疫苗︱今增4200人打首針 69人昨8號風球下趕打科興疫苗

【22:06】新冠疫苗接種計劃自2月26日開展，今天（10日）已是第227日。今天有18,503人打針，當中4,257人打第一劑疫苗。本港累計有4,535,354人接種了第一針，佔合資格人口的67.3%。



另外，昨天本港受到熱帶風暴「獅子山」吹襲，全日大部份時間懸掛八號風球，所有疫苗接種中心都無運作，但根據政府統計數字，昨天仍有69人打針，全部都是接種科興疫苗，包括26人打第一針、43人打第二針，未知他們是否在私家診所打針。

新冠肺炎｜機場貨運站工人確診 消息：或被即日折返機組人員傳染

【20:42】48歲機場貨運站工人於上周五（8日）確診，本港51日本地清零斷纜，至今仍未追查到感染源頭。有消息人士指，他被即日折返的機組人員傳染機會較高，由於貨機機組人員需送貨到不同國家，部份人會即日折返，沒有入境香港，故無接受檢測，因此未有確診。不過目前難以確定傳染患者的機組人員來自哪個國家，恐怕難以再追尋到源頭。

本港再現零確診 54歲機組人員抵澳洲確診 海堤灣畔2座須強檢​

【14:15】衞生防護中心公布，沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為12 262宗。中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女病人，居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座。

她是一名機組人員，於十月六日在香港進行檢測，結果呈陰性。她於十月七日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她三月十日及四月六日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

衞生防護中心稱，正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

政務司司長李家超今日在官方網誌表示，上月底率與內地相關單位及專家進行疫情防控工作對接會議，已要求相關局長全力跟進工作。（資料圖片）

新冠肺炎｜李家超：要求各部門創通關有利條件 爭取與內地再開會

【09:03】特首林鄭月娥新一份《施政報告》指「頭等大事」是盡快與內地通關，政務司司長李家超今（10日）發網誌表示，上月底與內地相關單位及專家進行疫情防控工作對接會議後，已要求相關局長全力跟進工作，包括制定健康碼、強化檢測、個案追蹤、防範社區傳播等措施。李家超又指，已要求各部門全面檢視現時工作，創造「通關」有利條件，爭取盡快與內地相舉行第二次對接會議。

【00:05】食物及衞生局發言人提醒巿民，社區檢測中心昨日（9日）因8號風球暫停服務，未能檢測人士可重新預約，或於服務恢復後，直接到社區檢測中心即場進行檢測。因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須進行強制檢測，港府今日（10日）會在數個地點重開流動採樣站。

另外，在強制檢測期間的任何時間，若三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，強制檢測期限會延長一天。就10月7日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天至今日。

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【昨日總覽】：新冠肺炎｜今增8宗輸入個案 涉及3名外傭 7人已打針

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